«Куньлунь» обменял Лесли в «Нефтехимик» и подтвердил переход Грэйовака из «Адмирала»
«Куньлунь» официально произвел два обмена с клубами Фонбет Чемпионата КХЛ.
Подтвердилась информация о переходе в китайский клуб нападающего Тайлера Грэйовака. «Куньлунь» выменял 30-летнего хоккеиста у «Адмирала», владивостокской команде в результате сделки достался 25-летний нападающий Клифф Пу.
Защитник Зак Лесли перешел из «Ред Стар» в «Нефтехимик» в обмен на денежную компенсацию.
Пу в нынешнем сезоне провел за «Куньлунь» 29 матчей, забросил 1 шайбу и сделал 8 голевых передач. На счету Грэйовака 20 игр за «Адмирал», 3 гола и 1 результативный пас. Лесли провел в текущем чемпионате 30 матчей и набрал 7 (3+4) очков.