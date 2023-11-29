«Куньлунь» обменял Лесли в «Нефтехимик» и подтвердил переход Грэйовака из «Адмирала»

«Куньлунь» официально произвел два обмена с клубами Фонбет Чемпионата КХЛ.

Подтвердилась информация о переходе в китайский клуб нападающего . «Куньлунь» выменял 30-летнего хоккеиста у « », владивостокской команде в результате сделки достался 25-летний нападающий Клифф Пу.

Защитник Зак Лесли перешел из «Ред Стар» в « » в обмен на денежную компенсацию.

Пу в нынешнем сезоне провел за « » 29 матчей, забросил 1 шайбу и сделал 8 голевых передач. На счету Грэйовака 20 игр за «Адмирал», 3 гола и 1 результативный пас. Лесли провел в текущем чемпионате 30 матчей и набрал 7 (3+4) очков.