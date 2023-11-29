«Куньлунь» обменял Лесли в «Нефтехимик» и подтвердил переход Грэйовака из «Адмирала»

Теги Нефтехимик переходы КХЛ Адмирал Тайлер Грэйовак Куньлунь Ред Стар Клифф Пу Зак Лесли Хоккей

«Куньлунь» официально произвел два обмена с клубами Фонбет Чемпионата КХЛ.

Подтвердилась информация о переходе в китайский клуб нападающего Тайлера Грэйовака. «Куньлунь» выменял 30-летнего хоккеиста у «Адмирала», владивостокской команде в результате сделки достался 25-летний нападающий Клифф Пу.

Защитник Зак Лесли перешел из «Ред Стар» в «Нефтехимик» в обмен на денежную компенсацию.

Пу в нынешнем сезоне провел за «Куньлунь» 29 матчей, забросил 1 шайбу и сделал 8 голевых передач. На счету Грэйовака 20 игр за «Адмирал», 3 гола и 1 результативный пас. Лесли провел в текущем чемпионате 30 матчей и набрал 7 (3+4) очков.

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9 комментариев
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Серый
Ответ cv4j7fq4ks
Зачем Лесли обменивать с Пу и зачем им Грэйовак
Хочется верить в фантастическую версию, что от КРС устали и в этом сезоне раздадут всех лидеров, забрав весь шлак, а на следующий просто не заявятся. Аминь!
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cv4j7fq4ks
Зачем Лесли обменивать с Пу и зачем им Грэйовак
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Руслан Х
Круговорот канадцев в «китайском» клубе.
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amurseff03
Ответ Серый
Хочется верить в фантастическую версию, что от КРС устали и в этом сезоне раздадут всех лидеров, забрав весь шлак, а на следующий просто не заявятся. Аминь!
Типун тебе на язык.
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amurseff03
Ответ cv4j7fq4ks
Зачем Лесли обменивать с Пу и зачем им Грэйовак
Хотят подписать легионера, освобождают место под него.
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Серый
Ответ amurseff03
Типун тебе на язык.
Чего еще ждать от болельщика ски?)
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amurseff03
Ответ Серый
А почему тогда тебя не видать на ветках Амура? Че-то я замечаю только, как ты усиленно хвалишь йозе марино
Я тебя тоже вижу только на ветках ска и Куньлунь
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