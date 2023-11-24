Игнатьев об 1:0 с «Ак Барсом»: «Куньлунь» очень солидную игру провел. Мы забили в большинстве, Казань – нет»

Теги Ак Барс КХЛ Виктор Игнатьев Куньлунь Ред Стар Хоккей

Виктор Игнатьев подвел итоги матча с «Ак Барсом» (1:0).

«Очень солидную игру провели, от начала и до конца матча. В первом периоде меньшинство нам дало возможность продолжать игру. Три удаления против Шипачева и Радулова — это многовато, но мы выстояли. Дальше всю игру была равная игра, обе команды могли победить, но мы забили в большинстве, а Казань – нет.

Провели солидный третий период, не дав ничего существенного сделать Казани, по сути. Отдельно рад за Смита, он держал нас в игре и сыграл на ноль. Очень важная победа для нас, важные очки.

Мы уже перевалили за экватор, 37 игр провели. Выводы сделать не могу, но есть какие-то мысли. Мы начали чемпионат неплохо, потом был провальный октябрь, он был связан со многими причинами. Это и короткая скамейка, и нехватка игроков. Сейчас все в строю, возможность была у нас.

Календарь такой же, как у всех, сейчас, появились дни между играми, появилась возможность потренироваться, но мы делаем это качественно, и отсюда игра пошла. Последние игр 10, в принципе, действовали неплохо. Календарь у всех один, про него знали еще в августе», — сказал главный тренер «Куньлуня».

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