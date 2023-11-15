Андрей Назаров: «Большой бизнес должен развивать хоккей, но от клубов КХЛ нужна реальная отдача. Речь о самоокупаемости, вместительности арен, правильной работе с медиа»
Андрей Назаров считает, что большой бизнес должен помогать развитию хоккея.
«Безусловно, большой бизнес должен развивать хоккей, но от клубов нужна реальная отдача. Прежде всего речь о самоокупаемости, вместительности хоккейных арен, правильной работе с медиа и со своими болельщиками.
Есть топ-клубы, которые можно привести в пример: «Авангард», «Ак Барс», СКА, московское «Динамо», «Спартак», ЦСКА. Посмотрите на посещаемость новой арены в Новосибирске или на то, сколько болельщиков приходит на хоккей в Минске. Все это не может не радовать.
Но есть и обратные примеры. Взять «Куньлунь» и 500 человек на его играх в Мытищах.
Увы, но хватает в КХЛ и старых арен, устаревших и морально, и физически. С вместимостью ледового дворца в 5000 человек о какой окупаемости и прибыли может идти речь? Клубам КХЛ нужно стремиться к новым современным аренам с большой вместимостью и шикарной инфраструктурой.
Еще мне не совсем понятен календарь КХЛ, когда две не самые звездные команды ставят играть друг с другом два дня подряд. Безусловно, в НХЛ есть такое понятие, как «бэк-ту-бэк», но соперники всегда разные.
У нас же сейчас не плей-офф, чтобы постоянно играть друг с другом, да и в плей-офф предусмотрены суточные паузы на отдых. Нам надо брать пример с лучших, я в этом не вижу ничего зазорного», – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.
Рост покупательской спобности это единственный способ сделать спорт окупаемым .Так что Назаров должен кричать это в сторону государства которое абсолютно на это ,не то что забило болт, а просто плевало.
— Андрей Викторович, можно получить ваш комментарий?
— Пошел на ***.
— Как-то это грубо.
— Два слова: пошел на ***! (говорит Назаров три слова)
— Мы это опубликуем?
— Так и напишите: пошел на ***!