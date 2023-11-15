Андрей Назаров: «Большой бизнес должен развивать хоккей, но от клубов КХЛ нужна реальная отдача. Речь о самоокупаемости, вместительности арен, правильной работе с медиа»

Теги Ак Барс Авангард Сибирь ЦСКА СКА Спартак болельщики бизнес Андрей Назаров Динамо Минск КХЛ Динамо календарь Арена-Сибирь Куньлунь Ред Стар Хоккей

Андрей Назаров считает, что большой бизнес должен помогать развитию хоккея.

«Безусловно, большой бизнес должен развивать хоккей, но от клубов нужна реальная отдача. Прежде всего речь о самоокупаемости, вместительности хоккейных арен, правильной работе с медиа и со своими болельщиками.

Есть топ-клубы, которые можно привести в пример: «Авангард», «Ак Барс», СКА, московское «Динамо», «Спартак», ЦСКА. Посмотрите на посещаемость новой арены в Новосибирске или на то, сколько болельщиков приходит на хоккей в Минске. Все это не может не радовать.

Но есть и обратные примеры. Взять «Куньлунь» и 500 человек на его играх в Мытищах.

Увы, но хватает в КХЛ и старых арен, устаревших и морально, и физически. С вместимостью ледового дворца в 5000 человек о какой окупаемости и прибыли может идти речь? Клубам КХЛ нужно стремиться к новым современным аренам с большой вместимостью и шикарной инфраструктурой.

Еще мне не совсем понятен календарь КХЛ, когда две не самые звездные команды ставят играть друг с другом два дня подряд. Безусловно, в НХЛ есть такое понятие, как «бэк-ту-бэк», но соперники всегда разные.

У нас же сейчас не плей-офф, чтобы постоянно играть друг с другом, да и в плей-офф предусмотрены суточные паузы на отдых. Нам надо брать пример с лучших, я в этом не вижу ничего зазорного», – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

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6 комментариев

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ilya1809
Речь в первую очередь о росте покупательской спобности.Чем толще карман потребителя тем дороже он может себе позволить билет, абонемент,больше потратить внутри арены на еду и сувениры.К тому же более дорогой товар лучше продается.Сам потребитель в обычной жизни покупает больше вещей, и дороже, что введет к увелению предложения а значит и увеличению выхлопа от рекламных мероприятий.В следствие чего и реклама становится дороже,что тоже ведет к увеличению независимого потока денег.
Рост покупательской спобности это единственный способ сделать спорт окупаемым .Так что Назаров должен кричать это в сторону государства которое абсолютно на это ,не то что забило болт, а просто плевало.
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Shnur
ни о какой самоокупаемости речи быть не может, пока в России медианная зарплата 400 долларов, а пенсия 150
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Melnikov1968
Почти все клубы сидят на бюджете у госкорпарации. Какая на хрен самоокупаемость? Лиши клубы бюджетных средств, сразу в трубу вылетят.
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Артём Кочешев
сейчас вам расскажет как правильно работать с медиа участник вот такого интервью:

— Андрей Викторович, можно получить ваш комментарий?

— Пошел на ***.

— Как-то это грубо.

— Два слова: пошел на ***! (говорит Назаров три слова)

— Мы это опубликуем?

— Так и напишите: пошел на ***!
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Ковид 07.10.52
Так...на должность в СКА не нализал, решил более крупными задачами заняться, не иначе в думу собрался, там такие нужны.
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Ми Ша
Андрей, пока уровень жизни граждан будет ниже плинтуса ни о какой рентабельности и самоокупаемости клубов не стоит и говорить. Увеличив стоимость билетов потеряете зрителя, уменьшив контракты хоккеистов потеряете их и зрелищность. Так что,Андрюха, всё дело в экономике, а не в вместимости арен
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