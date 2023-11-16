Канарейкин о возвращении «Кузни» в КХЛ: «Расширение географии хоккея – это хорошо. Главное – поддерживать уровень игроков»

Федор Канарейкин оценил идею вернуть «Кузню» в Фонбет Чемпионат КХЛ.

«Вы понимаете, в чем дело. Мы можем дискутировать ежедневно, но если Новокузнецк возвращать, здесь можно повспоминать много клубов. Тот же « » воскресенский, те же « » московские.

Главное, чтобы народу хватало качества хоккея. Мы и так в общем-то испытываем дефицит хороших игроков, поэтому у нас сейчас в последнее время нет таких суперзвезд в лиге. Сейчас задача в том, чтобы возглавили лигу классные игроки, и средний уровень игроков чтобы поднялся, это самое главное.

Хорошая ли это идея – вернуть «Кузню» в , учитывая ее школу? Ну, безусловно, я не спорю. Мы все знаем фамилии Капризова, Бобровского, Орлова, все это вообще на слуху, и расширение географии хоккея – это хорошо, я не против этого, самое главное в том, чтобы поддерживать уровень игроков.

Тот же всплеск «Лады» я, допустим, пока связать не могу. С одной стороны, это работа команды, тренерского штаба, на второй стороне – там играют люди, которые не нашли себе место в топовых клубах, они получили шанс поиграть в «Ладе», и сейчас этот клуб идет на лидирующих позициях на Востоке. У меня двоякое впечатление от этого лидерства.

Считаю ли я, что здесь главное, чтобы не было балласта в виде клубов, которые возвращаются в КХЛ? Ну, безусловно, но давайте я еще пример приведу, чтобы было понятно. Допустим, Запад возьмем, там 11 клубов играют, неконкурентоспособный там « » выпал, неконкурентоспособный из года в год « ».

Из девяти команд там нужно отстучать одну команду, чтобы попасть в плей-офф. Первой задачей чемпионата является попадание в плей-офф, она не архисложная. Вот здесь надо повышать уровень.

Если будет хорошая конкуренция, боеспособные коллективы, то, конечно, будет чемпионат подниматься, расти игроки будут, главное, нам надо цепляться, чтобы средний уровень игроков был высокий», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.