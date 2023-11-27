«Сибирь» выиграла третий матч подряд – при 19 бросках против «Куньлуня». Команда Немировски – 8-я на Востоке, опережая «Амур» на 5 баллов
«Сибирь» продлила победную серию до трех матчей в КХЛ.
Команда тренера Дэвида Немировски обыграла «Куньлунь» (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Китайский клуб перебросал соперника со счетом 26:19 в створ ворот. В сторону ворот – 67:49.
Прежде «Сибирь» одержала победы над «Сочи» (5:2) и «Нефтехимиком» (3:1).
«Сибирь» набрала 39 очков в 36 матчах чемпионата и находится на восьмой позиции в таблице Восточной конференции.
Команда Немировски опережает на пять баллов «Амур», который располагается на девятом месте в конференции.
Поздравляю Сибирь!