«Сибирь» выиграла третий матч подряд – при 19 бросках против «Куньлуня». Команда Немировски – 8-я на Востоке, опережая «Амур» на 5 баллов

«Сибирь» продлила победную серию до трех матчей в КХЛ.

Команда тренера обыграла « » (3:2) в матче Фонбет чемпионата .

Китайский клуб перебросал соперника со счетом 26:19 в створ ворот. В сторону ворот – 67:49.

Прежде «Сибирь» одержала победы над «Сочи» (5:2) и «Нефтехимиком» (3:1).

« » набрала 39 очков в 36 матчах чемпионата и находится на восьмой позиции в таблице Восточной конференции.

Команда Немировски опережает на пять баллов « », который располагается на девятом месте в конференции.