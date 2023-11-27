«Сибирь» выиграла третий матч подряд – при 19 бросках против «Куньлуня». Команда Немировски – 8-я на Востоке, опережая «Амур» на 5 баллов

Теги Сибирь Амур Дэвид Немировски КХЛ Куньлунь Ред Стар Хоккей

«Сибирь» продлила победную серию до трех матчей в КХЛ.

Команда тренера Дэвида Немировски обыграла «Куньлунь» (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Китайский клуб перебросал соперника со счетом 26:19 в створ ворот. В сторону ворот – 67:49.

Прежде «Сибирь» одержала победы над «Сочи» (5:2) и «Нефтехимиком» (3:1).

«Сибирь» набрала 39 очков в 36 матчах чемпионата и находится на восьмой позиции в таблице Восточной конференции.

Команда Немировски опережает на пять баллов «Амур», который располагается на девятом месте в конференции.

8 комментариев

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Барсукова Элина
Хорошая игра
Поздравляю Сибирь!
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Gromvik Gronvik
Ответ Владимир Мизонов
ЗАВТРА ЖДЁМ ЧЕТВЁРТУЮ. БУДЕТ ТРУДНО НО НАДО ПОБЕЖДАТЬ.
С такой игрой будет 0 5
+4
-1
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Барсукова Элина
Ответ Gromvik Gronvik
С женщиной не поспоришь.
Ну а что, мы же говорим об игре команд расположившихся на 8 и 9 местах в таблице. Так что вполне себе хорошая игра. Уверена, Сибирь с такой игрой сможет побороться за плей-офф. Другой вопрос с какого места она зайдёт
+3
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Владимир Мизонов
ЗАВТРА ЖДЁМ ЧЕТВЁРТУЮ. БУДЕТ ТРУДНО НО НАДО ПОБЕЖДАТЬ.
+2
-1
+1
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Sergej
Выигрывают по счету но не по игре Пока Антоша тащит
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Gromvik Gronvik
Ответ Барсукова Элина
Хорошая игра Поздравляю Сибирь!
С женщиной не поспоришь.
+1
0
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Виктория Кашмарова
опять свежачек стрельнул, посадите уже Бутузова на лавку, ну не тянет он на основу
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Кроманьонец
Может Худобина с Северсталью увидим.
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