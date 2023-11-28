Каменский о голах россиян «Коламбуса»: «Гордость берет за наших игроков. Это лишний раз доказывает, что российский хоккей живет даже в условиях санкций»

Теги Коламбус НХЛ Валерий Каменский Иван Проворов Кирилл Марченко Дмитрий Воронков Егор Чинахов Хоккей

Валерий Каменский высказался о голах россиян из «Коламбуса» в матче с «Бостоном».

В игре «Блю Джекетс» и «Брюинс» (5:2) был зафиксирован российский рекорд НХЛ. Впервые в истории лиги четыре россиянина забили в одном матче за одну команду.

В составе «Коламбуса» отличились Дмитрий Воронков, Иван Проворов, Егор Чинахов и Кирилл Марченко.

«Я слышал, что впервые в истории четыре российских хоккеиста забили в одном матче за одну команду. Понятно, что это новость событийная.

Но после таких событий гордость берет за наших игроков. Это лишний раз доказывает, что российский хоккей живет даже в условиях санкций.

А мы только радуемся за наших ребят, которые выступают на лидирующих позициях в каждой команде. От этого наш российский хоккей получает удовольствие», – сказал олимпийский чемпион и вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский. 

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7 комментариев

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Melnikov1968
Никакой связи между санкциями и голами наших хоккеистов в конкретном матче нет. Хватит уже притягивать за уши вещи, которые существуют исключительно в твоей голове.
+48
-2
+46
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Назар Игорь
Ну вообще-то в НХЛ играют в канадский хоккей.
+14
-2
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Melnikov1968
" От этого наш российский хоккей получает удовольствие»(с). Хоккей не может получать удовольствие, т.к. это явление, вид спорта. Удовольствие могут получать болельщики. Каменский абсолютно необразованный, не думающий человек.
+10
-1
+9
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Yuri Litvinov
Э-эх, Валерий...(
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0
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Код да Винчи
Кто о чём, а вшивый о бане
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Валентин и ыч
особенно хорошо российский хоккей, при этом, живет и развивается в США и Канаде.
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Дмитрий Шелема
в НХЛ никаких санкций по отношению россиян не было и нет, что за бредятину он вывалил
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