Каменский о голах россиян «Коламбуса»: «Гордость берет за наших игроков. Это лишний раз доказывает, что российский хоккей живет даже в условиях санкций»

Валерий Каменский высказался о голах россиян из «Коламбуса» в матче с «Бостоном».

В игре «Блю Джекетс» и «Брюинс» (5:2) был зафиксирован российский рекорд НХЛ. Впервые в истории лиги четыре россиянина забили в одном матче за одну команду.

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«Я слышал, что впервые в истории четыре российских хоккеиста забили в одном матче за одну команду. Понятно, что это новость событийная.

Но после таких событий гордость берет за наших игроков. Это лишний раз доказывает, что российский хоккей живет даже в условиях санкций.

А мы только радуемся за наших ребят, которые выступают на лидирующих позициях в каждой команде. От этого наш российский хоккей получает удовольствие», – сказал олимпийский чемпион и вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.

Русскую историю НХЛ переписали в «Коламбусе»! Сразу четверо наших забили в одном матче