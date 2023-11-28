Каменский о голах россиян «Коламбуса»: «Гордость берет за наших игроков. Это лишний раз доказывает, что российский хоккей живет даже в условиях санкций»
Валерий Каменский высказался о голах россиян из «Коламбуса» в матче с «Бостоном».
В игре «Блю Джекетс» и «Брюинс» (5:2) был зафиксирован российский рекорд НХЛ. Впервые в истории лиги четыре россиянина забили в одном матче за одну команду.
В составе «Коламбуса» отличились Дмитрий Воронков, Иван Проворов, Егор Чинахов и Кирилл Марченко.
«Я слышал, что впервые в истории четыре российских хоккеиста забили в одном матче за одну команду. Понятно, что это новость событийная.
Но после таких событий гордость берет за наших игроков. Это лишний раз доказывает, что российский хоккей живет даже в условиях санкций.
А мы только радуемся за наших ребят, которые выступают на лидирующих позициях в каждой команде. От этого наш российский хоккей получает удовольствие», – сказал олимпийский чемпион и вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.
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