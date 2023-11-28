Марченко о том, что 4 россиянина забили в одном матче за одну команду впервые в НХЛ: «Русская пятерка не делала этого? Это довольно круто. Наслаждаемся моментом»

Теги Коламбус НХЛ Иван Проворов Кирилл Марченко Дмитрий Воронков Егор Чинахов Хоккей

Кирилл Марченко высказался о рекорде россиян «Коламбуса» в матче с «Бостоном».

В игре «Блю Джекетс» и «Брюинс» (5:2) был зафиксирован российский рекорд НХЛ. Впервые в истории лиги четыре россиянина забили в одном матче за одну команду.

В составе «Коламбуса» отличились Дмитрий ВоронковИван Проворов, Егор Чинахов и Кирилл Марченко.

«Это действительно круто для русских парней. Но для нас важно то, что мы сегодня выиграли.

Если бы четыре русских парня забили, но мы бы проиграли, было бы невесело.

Русская пятерка в «Детройте» [никогда не делала этого]? Для нас это довольно круто. Просто наслаждаемся этим моментом», – сказал нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко.

Русскую историю НХЛ переписали в «Коламбусе»! Сразу четверо наших забили в одном матче

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6 комментариев

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Джульетта Джульетта
И не просто забили, а друг за другом, не давая никому другим втиснуться до них и между ними)
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Владимир Кузнецов
Ну "русская пятерка" это совсем другое, но приятно. Лично я при фразе "русская пятерка" вспоминаю не только наших великих хоккеистов в составе детройта, но и великого Скотти Боумэна!!!
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Russia Blue Jackets
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Nickolay Lyskov
Ответ dalmolchun
там и 5 шайба забита чуваком, который играл в КХЛ. КХЛ рулит!
Роман Борисович, Вам пора на самолет )
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dalmolchun
Ответ Nickolay Lyskov
Роман Борисович, Вам пора на самолет )
Сами к нам приползут, Владимир Владимирович )
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