Марченко о том, что 4 россиянина забили в одном матче за одну команду впервые в НХЛ: «Русская пятерка не делала этого? Это довольно круто. Наслаждаемся моментом»

Кирилл Марченко высказался о рекорде россиян «Коламбуса» в матче с «Бостоном».

В игре «Блю Джекетс» и «Брюинс» (5:2) был зафиксирован российский рекорд НХЛ. Впервые в истории лиги четыре россиянина забили в одном матче за одну команду.

В составе «Коламбуса» отличились , , и .

«Это действительно круто для русских парней. Но для нас важно то, что мы сегодня выиграли.

Если бы четыре русских парня забили, но мы бы проиграли, было бы невесело.

Русская пятерка в «Детройте» [никогда не делала этого]? Для нас это довольно круто. Просто наслаждаемся этим моментом», – сказал нападающий « » Кирилл Марченко.

Русскую историю НХЛ переписали в «Коламбусе»! Сразу четверо наших забили в одном матче