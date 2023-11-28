Марченко о том, что 4 россиянина забили в одном матче за одну команду впервые в НХЛ: «Русская пятерка не делала этого? Это довольно круто. Наслаждаемся моментом»
Кирилл Марченко высказался о рекорде россиян «Коламбуса» в матче с «Бостоном».
В игре «Блю Джекетс» и «Брюинс» (5:2) был зафиксирован российский рекорд НХЛ. Впервые в истории лиги четыре россиянина забили в одном матче за одну команду.
В составе «Коламбуса» отличились Дмитрий Воронков, Иван Проворов, Егор Чинахов и Кирилл Марченко.
«Это действительно круто для русских парней. Но для нас важно то, что мы сегодня выиграли.
Если бы четыре русских парня забили, но мы бы проиграли, было бы невесело.
Русская пятерка в «Детройте» [никогда не делала этого]? Для нас это довольно круто. Просто наслаждаемся этим моментом», – сказал нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко.
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