Проворов об адаптации Воронкова: «Первые месяцы – тяжелый период. Он делает все, что в его силах. Мы продолжим поддерживать его»

Теги Коламбус НХЛ Иван Проворов Дмитрий Воронков Хоккей

Иван Проворов высказался об адаптации Дмитрия Воронкова в НХЛ.

Ранее генменеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен сообщил, что Воронков тоскует по дому и подумывал о возвращении в Россию.

«Мы пытались помочь ему, чем могли, но что бы вы ни делали, первые два, три, четыре месяца – это тяжелый период.

Я думаю, он делает все, что в его силах... Я думаю, что до сих пор он проделывал отличную работу, и мы собираемся продолжать поддерживать его и помогать ему», – сказал защитник «Коламбуса» Иван Проворов.

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2 комментария

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fantazer812
Ответ Александр Невский
Воронков возвращайся в Россию , жизнь проходит и счастливым ты будешь только дома и с родными людьми , не чего делать в НХЛ . В России намного лучше чемпионат КХЛ .
🤡
+7
-1
+6
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