Проворов об адаптации Воронкова: «Первые месяцы – тяжелый период. Он делает все, что в его силах. Мы продолжим поддерживать его»

Иван Проворов высказался об адаптации Дмитрия Воронкова в НХЛ.

Ранее генменеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен сообщил, что Воронков тоскует по дому и подумывал о возвращении в Россию.

«Мы пытались помочь ему, чем могли, но что бы вы ни делали, первые два, три, четыре месяца – это тяжелый период.

Я думаю, он делает все, что в его силах... Я думаю, что до сих пор он проделывал отличную работу, и мы собираемся продолжать поддерживать его и помогать ему», – сказал защитник « » .

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