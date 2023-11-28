Проворов об адаптации Воронкова: «Первые месяцы – тяжелый период. Он делает все, что в его силах. Мы продолжим поддерживать его»
Иван Проворов высказался об адаптации Дмитрия Воронкова в НХЛ.
Ранее генменеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен сообщил, что Воронков тоскует по дому и подумывал о возвращении в Россию.
«Мы пытались помочь ему, чем могли, но что бы вы ни делали, первые два, три, четыре месяца – это тяжелый период.
Я думаю, он делает все, что в его силах... Я думаю, что до сих пор он проделывал отличную работу, и мы собираемся продолжать поддерживать его и помогать ему», – сказал защитник «Коламбуса» Иван Проворов.
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