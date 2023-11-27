Козлов про хоккей «Салавата»: «Команда, которая хочет выигрывать, должна уметь играть и в атаке, и в обороне. Смотрим НХЛ, там много любопытных идей»

Виктор Козлов отметил, что в НХЛ много любопытных идей.

– В этом сезоне довольно часто встречается, что игроки и тренеры, грубо говоря, жалуются, что против них играют в «автобус». Замечаете это?

– Мы уважаем всех. У каждой команды есть свой стиль, они играют в свой хоккей. Мы стараемся играть в наш хоккей, без разницы, против кого мы играем.

Конечно, мы вносим небольшие коррективы при подготовке к определенным командам. Но я согласен, что есть команды, которые играют активно, есть команды, которые играют в откат. В этом и прелесть хоккея.

– Ваш хоккей – это что-то среднее?

– Команда, которая хочет выигрывать, должна уметь играть и в атаке, и в обороне. То есть такой баланс.

Мы все равно смотрим , там много любопытных идей. Плюс мне повезло, что у меня есть возможность ездить на семинары в Америку и общаться с тренерами, которые работают сейчас в НХЛ. Кубки там берут команды, у которых этот баланс есть.

– Тот же « » в прошлом сезоне выиграл регулярный чемпионат, но проиграл в первом раунде.

– «Бостон» очень хорошо играет в атаке, но в то же самое время это была команда, которая меньше всех пропускала в прошлом сезоне. Всегда есть чему у них поучиться. Помимо того, что ты должен забивать и красиво играть в атаке, ты должен уметь играть в обороне.

– Так что случилось у них в прошлом плей-офф?

– Если честно, там «Флорида» сыграла очень хорошо. Также Бобровский в нужный момент делал ключевые сэйвы. Были моменты, где он действительно спас. Маршанд выходил «один в ноль», мог закончить серию.

« » же отыгралась с 1-3 в серии и дошла до финала, – сказал главный тренер « » .