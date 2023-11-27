Козлов о молодом Овечкине: «Это просто сгусток энергии был. Какая была мощь, как глаза горели! Это и делает его уникальным»
Виктор Козлов надеется, что Александр Овечкин догонит Уэйна Гретцки.
38-летний капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (827), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Козлов поделился воспоминаниями об игре с Овечкиным за «Вашингтон».
– Каким вы запомнили молодого Овечкина?
– Это просто сгусток энергии был. Какая была у него мощь, как он шел в обыгрыш, какой был бросок, как глаза у него горели!
Это и делает его уникальным.
– Догонит Гретцки?
– Надеюсь, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.
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