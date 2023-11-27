Козлов о молодом Овечкине: «Это просто сгусток энергии был. Какая была мощь, как глаза горели! Это и делает его уникальным»

Теги Салават Юлаев Вашингтон Виктор Козлов Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Виктор Козлов надеется, что Александр Овечкин догонит Уэйна Гретцки.

38-летний капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (827), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Козлов поделился воспоминаниями об игре с Овечкиным за «Вашингтон».

– Каким вы запомнили молодого Овечкина?

– Это просто сгусток энергии был. Какая была у него мощь, как он шел в обыгрыш, какой был бросок, как глаза у него горели!

Это и делает его уникальным.

– Догонит Гретцки?

– Надеюсь, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.

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3 комментария

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Сергей Борисов
обязательно догонит... 1000 шайб в НХЛ...
+8
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AAM1977
Ему осталось 3 балла до 1500 очков в регулярке, это тоже веха
+6
-1
+5
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