Козлов о молодом Овечкине: «Это просто сгусток энергии был. Какая была мощь, как глаза горели! Это и делает его уникальным»

Виктор Козлов надеется, что Александр Овечкин догонит Уэйна Гретцки.

38-летний капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории (827), уступая лишь (894).

Козлов поделился воспоминаниями об игре с за « ».

– Каким вы запомнили молодого Овечкина?

– Это просто сгусток энергии был. Какая была у него мощь, как он шел в обыгрыш, какой был бросок, как глаза у него горели!

Это и делает его уникальным.

– Догонит Гретцки?

– Надеюсь, – сказал главный тренер « » Виктор Козлов.