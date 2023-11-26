Светлов об игре «Трактора»: «Мелькают моменты академизма, возможно, недонастроя. Можно с «Питтсбургом» сравнить, команда в НХЛ смотрится чуть старомодно»

Сергей Светлов считает, что «Трактор» с академизмом чем-то похож на «Питтсбург».

Вчера челябинцы уступили « » (0:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– По своему кадровому потенциалу сегодня Челябинск – один из потенциальных лидеров Востока. Вот и Уфу « » уверенно перебросал, а первые два периода ничто не намекало на разгром. Наоборот, гости были ближе к победе.

– Ваша версия: в чем челябинская проблема?

– Сегодня КХЛ – ровная лига, каждый способен победить каждого. Многое зависит от концентрации, заряженности, умении доиграть правильно, до конца, всеми звеньями не 9 эпизодов из 10, а все 10.

Вот с этой точки зрения у «Трактора» пока не все получается. Мелькают моменты академизма, возможно, недонастроя, кто-то выпадает. В условиях высочайшей конкуренции на Востоке это сразу влияет на результат.

Кстати, матч в Уфе напомнил игру в Екатеринбурге, где « » тоже уверенно перебросал «Ладу», но ушел в овертайм. В принципе первые половины чемпионата у «Автомобилиста» и «Трактора» похожие – кадровые возможности команд не всегда воплощаются в результат. Упускаются равные матчи, в которых надо брать очки.

Говоря о Челябинске и Екатеринбурге, можно привести параллели с , с « ». Эта команда во многих эпизодах тоже играет эффектно, постоянно перебрасывает соперников, Евгений Малкин и Сидни Кросби в ряде смен доминируют.

Но хоккей в НХЛ стал очень быстрым и цельным, с моментальным переходом из своей зоны в чужую. С этой точки зрения тот же «Питтсбург» смотрится чуть старомодно, есть дисбаланс в звеньях, что отражается на результате – «Пингвины» пока не выходят в плей-офф, – считает бывший тренер клубов КХЛ.