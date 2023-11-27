КХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Лучшим вратарем признан Александр Самонов («Салават Юлаев»), одержавший 2 победы в 3 матчах недели в Фонбет Чемпионате КХЛ. Он отразил 98,72% бросков при коэффициенте надежности 0,38. В матче с «Трактором» (4:0) Самонов сыграл на ноль.

Лучшим защитником стал Алексей Маклюков («Металлург»), набравший 3 (0+3) очка в 3 играх. Он не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+5». На счету Маклюкова также 1 отбор шайбы и 2 перехвата.

Лучшим нападающим признан Никита Михайлис («Металлург»). Он набрал 8 (3+5) очков в 3 играх недели. Михайлис не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+8». Его шайба в матче с «Трактором» стала победной, в этой игре Михайлис набрал 6 (1+5) баллов, повторив рекорд КХЛ по очкам за один матч.