Кудашов о лидерстве «Динамо» на Западе: «Чемпионат очень странный и интересный. Готовимся к каждой игре и не обращаем внимания на то место, где мы сейчас находимся»

Теги Алексей Кудашов Динамо Минск КХЛ Динамо Чемпионат.com Игорь Чернышов Егор Римашевский Хоккей

Алексей Кудашов высказался о выходе московского «Динамо» на 1-е место на Западе.

Сегодня москвичи одержали победу над минским «Динамо» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ – 4:1. Команда Кудашова лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 51 очко после 35 матчей. 

– Римашевского специально поставили на игру, потому что это его родина?

– Почему специально, он же не одну игру уже сыграл. Мы пока еще их ротируем – его, Чернышова, еще других молодых ребят. Сегодня он получил полную игру, потому что накануне сыграл за молодежку, был там хорош, и мы его поставили.

– Вы вышли на первое место в конференции.

– Вы знаете, чемпионат очень странный и интересный. Не то что странный, он просто новый для нас. Вы же видите, по шесть подряд поражений, по шесть побед подряд, по 10 подряд.

Вот мы знаем, что у нас следующая игра со СКА. Сейчас летим, готовимся, восстанавливаемся. А то, какое место мы сейчас занимаем, до паузы, и нужно ли его удерживать… Мы готовимся к каждой игре и не обращаем внимания на то место, где мы сейчас находимся.

[Две игры в Минске] ничем не отличались. Скажу больше, если бы Минск забил в большинстве, то никто не знает, как бы все сложилось. Они были приблизительно идентичными, – сказал Кудашов. 

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6 комментариев

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Machine Head
Все правильно, Алексей Николаевич . Надо готовится к следующему матчу , хоть и времени нам не оставили . Я не знаю какой газ нюхают в Питере и какие витамины жрут , но в матче с Торпедо в третьем периоде они понеслись, как ошпаренные. Прошу обратить внимание , что они так же и начинают матчи , стараясь с первых минут подавить и забить гол. Догоняем мы всегда тяжело , поэтому лучше иметь концентрацию с первых секунд матча и до последней, забить свои голы , жесткая дисциплина. СКА очень грязно играют , постоянные тычки , толчки , зацепы - не отвечать на провокации. У них по сути такая философия - грязный хоккей.
Это как в поговорке «вор кричит держи вора» , так и они больше всех болтают о чистоте хоккея , хотя сами очень далеки от него. Надо учесть , что и судьи могут быть ангажированы , как в матче с Локомотивом. Терпение , жесточайшая дисциплина и труд через не могу - будут залогом нашего успеха. Играть жестко , но не грубо. Как сказал известный герой в известном фильме -« КозЛАдоев! Буду бить аккуратно… но сильно!». Желаю удачи! И напомните игрокам , что мы не какое -то там ска с мешком денег, мы московское Динамо, 11 кратный чемпион страны, 19 кратные обладатели серебряных медалей и 20 раз брали бронзовые медали . Это не две бронзовые медали за всю историю у ска и два КГ под крылом Газпрома. Динамо трёхкратный обладатель кубка Страны , обладатель Кубка европейских чемпионов . Двукратный обладатель КГ. Динамо Москва одним из первых клубов страны участвовал в матчах с командами НХЛ. Вот такое напутствие. Будет трудно, но как говорили в советское время надо ложиться костьми и зубами ловить шайбу.
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HockeyMan
Ответ Machine Head
Все правильно, Алексей Николаевич . Надо готовится к следующему матчу , хоть и времени нам не оставили . Я не знаю какой газ нюхают в Питере и какие витамины жрут , но в матче с Торпедо в третьем периоде они понеслись, как ошпаренные. Прошу обратить внимание , что они так же и начинают матчи , стараясь с первых минут подавить и забить гол. Догоняем мы всегда тяжело , поэтому лучше иметь концентрацию с первых секунд матча и до последней, забить свои голы , жесткая дисциплина. СКА очень грязно играют , постоянные тычки , толчки , зацепы - не отвечать на провокации. У них по сути такая философия - грязный хоккей. Это как в поговорке «вор кричит держи вора» , так и они больше всех болтают о чистоте хоккея , хотя сами очень далеки от него. Надо учесть , что и судьи могут быть ангажированы , как в матче с Локомотивом. Терпение , жесточайшая дисциплина и труд через не могу - будут залогом нашего успеха. Играть жестко , но не грубо. Как сказал известный герой в известном фильме -« КозЛАдоев! Буду бить аккуратно… но сильно!». Желаю удачи! И напомните игрокам , что мы не какое -то там ска с мешком денег, мы московское Динамо, 11 кратный чемпион страны, 19 кратные обладатели серебряных медалей и 20 раз брали бронзовые медали . Это не две бронзовые медали за всю историю у ска и два КГ под крылом Газпрома. Динамо трёхкратный обладатель кубка Страны , обладатель Кубка европейских чемпионов . Двукратный обладатель КГ. Динамо Москва одним из первых клубов страны участвовал в матчах с командами НХЛ. Вот такое напутствие. Будет трудно, но как говорили в советское время надо ложиться костьми и зубами ловить шайбу.
Первая часть вашего сообщения, написана просто идеально.
Но что пошло дальше…
Причем тут все титулы Динамо? Это когда было то? Сейчас другой состав и руководство.
А выиграть кубок Гагарина под патронажем Газпрома, это не честно?) Или Динамо играет без спонсоров, чисто на бизнес модели и в руководстве у вас нет и не было жуликов?)

Ps. В матче СКА - Динамо, желаю уверенной победы Москвичам, хоть я и болею за Спартак, а вы нам сейчас конкуренты.
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Machine Head
Ответ Roman Kostyuchenko
человек комментарием выше, правда думает, что Кудашов читает здесь его рекомендации и наблюдения? 😎
Откуда тебе знать кто и что читает ? Не люблю тех , кто в каждой бочке затычка. Думаешь Кожевников , Крикунов и Морозов тебя читают ? Или болельщики Торпедо к кому ты там взывал ?
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Machine Head
Ответ HockeyMan
Первая часть вашего сообщения, написана просто идеально. Но что пошло дальше… Причем тут все титулы Динамо? Это когда было то? Сейчас другой состав и руководство. А выиграть кубок Гагарина под патронажем Газпрома, это не честно?) Или Динамо играет без спонсоров, чисто на бизнес модели и в руководстве у вас нет и не было жуликов?) Ps. В матче СКА - Динамо, желаю уверенной победы Москвичам, хоть я и болею за Спартак, а вы нам сейчас конкуренты.
По второй части вашего сообщения отвечаю. Хоть вы нам и конкуренты , но против СКА я всегда болею за Спартак и ЦСКА. А в принципе в таких матчах больше болею за московскую хоккейную школу против фанфаронства и пустого бахвальства . И да , 6 титулов чемпиона страны мы взяли без участия ВТБ. Спасибо Шанцеву , что приводил к нам спонсоров Самсунг , Баркли и прочих . Не такие уж большие деньги . Кстати , у Спартака титулов немногим меньше , чем у Динамо и пока без КГ. Историю своего клуба надо знать и не стыдиться говорить о ней . Здесь за два КГ из ска делают великий из великих клубов. И ботов у них больше , чем у кого -либо . Если вы не будете говорит про Спартак , то никто не полезет искать в интернете о Спартаке. Так и будут клевать вас. Я , наверное , здесь про Спартак написал больше , чем вы все вместе взятые .
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Machine Head
Ответ HockeyMan
Первая часть вашего сообщения, написана просто идеально. Но что пошло дальше… Причем тут все титулы Динамо? Это когда было то? Сейчас другой состав и руководство. А выиграть кубок Гагарина под патронажем Газпрома, это не честно?) Или Динамо играет без спонсоров, чисто на бизнес модели и в руководстве у вас нет и не было жуликов?) Ps. В матче СКА - Динамо, желаю уверенной победы Москвичам, хоть я и болею за Спартак, а вы нам сейчас конкуренты.
Хоккейная школа Спартака в советские годы была одна из лучших, на одном уровне примерно с ЦСКА и Динамо. Потом был 30 летний провал . В последние годы начала возрождаться. Будущее любого хоккейного клуба всегда стоит за хорошей школой .
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