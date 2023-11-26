Кудашов о лидерстве «Динамо» на Западе: «Чемпионат очень странный и интересный. Готовимся к каждой игре и не обращаем внимания на то место, где мы сейчас находимся»
Алексей Кудашов высказался о выходе московского «Динамо» на 1-е место на Западе.
Сегодня москвичи одержали победу над минским «Динамо» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ – 4:1. Команда Кудашова лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 51 очко после 35 матчей.
– Римашевского специально поставили на игру, потому что это его родина?
– Почему специально, он же не одну игру уже сыграл. Мы пока еще их ротируем – его, Чернышова, еще других молодых ребят. Сегодня он получил полную игру, потому что накануне сыграл за молодежку, был там хорош, и мы его поставили.
– Вы вышли на первое место в конференции.
– Вы знаете, чемпионат очень странный и интересный. Не то что странный, он просто новый для нас. Вы же видите, по шесть подряд поражений, по шесть побед подряд, по 10 подряд.
Вот мы знаем, что у нас следующая игра со СКА. Сейчас летим, готовимся, восстанавливаемся. А то, какое место мы сейчас занимаем, до паузы, и нужно ли его удерживать… Мы готовимся к каждой игре и не обращаем внимания на то место, где мы сейчас находимся.
[Две игры в Минске] ничем не отличались. Скажу больше, если бы Минск забил в большинстве, то никто не знает, как бы все сложилось. Они были приблизительно идентичными, – сказал Кудашов.
Это как в поговорке «вор кричит держи вора» , так и они больше всех болтают о чистоте хоккея , хотя сами очень далеки от него. Надо учесть , что и судьи могут быть ангажированы , как в матче с Локомотивом. Терпение , жесточайшая дисциплина и труд через не могу - будут залогом нашего успеха. Играть жестко , но не грубо. Как сказал известный герой в известном фильме -« КозЛАдоев! Буду бить аккуратно… но сильно!». Желаю удачи! И напомните игрокам , что мы не какое -то там ска с мешком денег, мы московское Динамо, 11 кратный чемпион страны, 19 кратные обладатели серебряных медалей и 20 раз брали бронзовые медали . Это не две бронзовые медали за всю историю у ска и два КГ под крылом Газпрома. Динамо трёхкратный обладатель кубка Страны , обладатель Кубка европейских чемпионов . Двукратный обладатель КГ. Динамо Москва одним из первых клубов страны участвовал в матчах с командами НХЛ. Вот такое напутствие. Будет трудно, но как говорили в советское время надо ложиться костьми и зубами ловить шайбу.
Но что пошло дальше…
Причем тут все титулы Динамо? Это когда было то? Сейчас другой состав и руководство.
А выиграть кубок Гагарина под патронажем Газпрома, это не честно?) Или Динамо играет без спонсоров, чисто на бизнес модели и в руководстве у вас нет и не было жуликов?)
Ps. В матче СКА - Динамо, желаю уверенной победы Москвичам, хоть я и болею за Спартак, а вы нам сейчас конкуренты.