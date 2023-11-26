Кудашов о лидерстве «Динамо» на Западе: «Чемпионат очень странный и интересный. Готовимся к каждой игре и не обращаем внимания на то место, где мы сейчас находимся»

Алексей Кудашов высказался о выходе московского «Динамо» на 1-е место на Западе.

Сегодня москвичи одержали победу над минским « » в матче Фонбет Чемпионата КХЛ – 4:1. Команда Кудашова лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 51 очко после 35 матчей.

– Римашевского специально поставили на игру, потому что это его родина?

– Почему специально, он же не одну игру уже сыграл. Мы пока еще их ротируем – его, , еще других молодых ребят. Сегодня он получил полную игру, потому что накануне сыграл за молодежку, был там хорош, и мы его поставили.

– Вы вышли на первое место в конференции.

– Вы знаете, чемпионат очень странный и интересный. Не то что странный, он просто новый для нас. Вы же видите, по шесть подряд поражений, по шесть побед подряд, по 10 подряд.

Вот мы знаем, что у нас следующая игра со СКА. Сейчас летим, готовимся, восстанавливаемся. А то, какое место мы сейчас занимаем, до паузы, и нужно ли его удерживать… Мы готовимся к каждой игре и не обращаем внимания на то место, где мы сейчас находимся.

[Две игры в ] ничем не отличались. Скажу больше, если бы Минск забил в большинстве, то никто не знает, как бы все сложилось. Они были приблизительно идентичными, – сказал Кудашов.