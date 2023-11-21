Кудашов о сэйве Коновалова: «Если бы это было в последние секунды, можно было бы назвать эпизод определяющим. А тут счет был не такой скользкий»

Алексей Кудашов прокомментировал победу в матче против «Ак Барса» (4:1).

«Игра получилась такая же, как и в Казани несколько дней назад. За исключением того, что мы не пропустили контратаки, сыграли более строго. И результативность чуть лучше была, а так – хоккей под копирку.

Момент с сэйвом ? Если бы это было в последние секунды, тогда можно было бы назвать эпизод определяющим, а тут счет-то был не такой скользкий. Интересный момент, бывает такое, что защитники и нападающие ошибаются. Случается, что вратари выходят из ворот и делают неточные передачи.

А мне-то что переживать? Полсекунды было времени. Я же не могу выскочить и сыграть, только смотришь, что происходит. Если бы это была 19-я минута третьего периода и счет 2:1, тогда да. А счет был комфортный, все бывает.

Преимущество команды в последних матчах? Играть и выигрывать – это разные вещи. Бывает, что владеешь преимуществом, но совершаешь недоработки, которые не видны глазу, и это чревато. Такие недоработки были. Да, преимущество было, но мы совершали достаточно ошибок, чтобы проиграть», – сказал главный тренер «Динамо» .

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