Кудашов о сэйве Коновалова: «Если бы это было в последние секунды, можно было бы назвать эпизод определяющим. А тут счет был не такой скользкий»

Теги Ак Барс Алексей Кудашов КХЛ Динамо Илья Коновалов Хоккей

Алексей Кудашов прокомментировал победу в матче против «Ак Барса» (4:1).

«Игра получилась такая же, как и в Казани несколько дней назад. За исключением того, что мы не пропустили контратаки, сыграли более строго. И результативность чуть лучше была, а так – хоккей под копирку.

Момент с сэйвом Коновалова? Если бы это было в последние секунды, тогда можно было бы назвать эпизод определяющим, а тут счет-то был не такой скользкий. Интересный момент, бывает такое, что защитники и нападающие ошибаются. Случается, что вратари выходят из ворот и делают неточные передачи.

А мне-то что переживать? Полсекунды было времени. Я же не могу выскочить и сыграть, только смотришь, что происходит. Если бы это была 19-я минута третьего периода и счет 2:1, тогда да. А счет был комфортный, все бывает.

Преимущество команды в последних матчах? Играть и выигрывать – это разные вещи. Бывает, что владеешь преимуществом, но совершаешь недоработки, которые не видны глазу, и это чревато. Такие недоработки были. Да, преимущество было, но мы совершали достаточно ошибок, чтобы проиграть», – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.

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1 комментарий

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Machine Head
Кудашов прав. И в Казани Динамо играло весь матч в давление , но провалились три раза и три раза получили. Хотя Ак барс был стоячий . И сегодня в первом периоде у Ак барса два выхода к нашим воротам . Динамо просто затоптало Ак барс . Высокие скорости Динамо заставляли фолить игроков Ак барса. И хоть всего один гол в большинстве , но удаления все-равно сыграли свою роль. Если бы в Казани не ошибались , то тоже выиграли бы. А про игру с Торпедо я вообще не говорю пропустили две говешки , одну сами забили и игра была сделана. Послезавтра с Торпедо дома , надеюсь , возьмем реванш с холодной головой и горячим сердцем .
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