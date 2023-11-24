Кудашов о назначении Крикунова в «Динамо» из Петербурга: «Он все равно остается с нами, контролирует процесс и помогает, а там будет выправлять нынешнее положение»

Теги Алексей Кудашов Владимир Крикунов КХЛ ВХЛ Динамо Динамо Санкт-Петербург Хоккей

Алексей Кудашов рассказал о назначении Владимира Крикунова в питерское «Динамо».

— Сегодня Владимир Крикунов возглавил «Динамо» Санкт-Петербург. Насколько для вашего штаба это потеря? Может ли его приход изменить взаимодействие клубов по поводу перехода игроков?

— Владимир Васильевич туда поехал с конкретной целью — подправить ситуацию, исправить имеющиеся ошибки и научить новому. Мы с ним недавно разговаривали — он все равно остается с нами [советником гендиректора московского «Динамо»], контролирует процесс и помогает, а в Санкт-Петербурге он будет выправлять нынешнее положение.

По игрокам он знает ситуацию — кому нужна игровая практика, кому и в каких аспектах нужно добавлять. Максим Моторыгин уже на несколько матчей поехал туда, будем смотреть по дальнейшим действиям. Сейчас мы можем понимать, какими игроками нам стоит обмениваться и в какие руки наши хоккеисты попадают, – сказал главный тренер московского «Динамо».

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