Кудашов о 4:1 с минским «Динамо»: «Хороший выходной, еще и очки набрали. Довольны игрой. Гол в меньшинстве стал ключевым»
Алексей Кудашов подвел итоги игры московского «Динамо» с минским.
Российская команда одержала победу над белорусской в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (4:1).
«Интересная игра получилась. Забили хорошие голы, в обороне сыграли надежно. Но меньшинства у нас было много, некоторые удаления были необязательными. Это надо исправлять. А так – провели целостную игру.
Хороший выходной, еще и очки набрали. Довольны игрой. Гол в меньшинстве, думаю, стал ключевым в этом матче. Обе игры в Минске были сложными. Прошлая игра до последнего держала в напряжении, сегодня было тоже самое», – сказал главный тренер московского «Динамо».
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