Кудашов о 3:2 с «Торпедо»: «Тяжелая игра — соперник навязал высокие скорости, особенно в концовке. Хорошо, что выдержали и сыграли правильно»

Теги Торпедо Алексей Кудашов КХЛ Динамо Хоккей

Алексей Кудашов подвел итоги матча с «Торпедо» (3:2).

— Тяжелая игра — соперник навязал высокие скорости, особенно в концовке. Хорошо, что выдержали и сыграли правильно. То, что не получалось в прошлых матчах, получилось сегодня.

— Почему достаточно часто пропускаете сразу после заброшенной шайбы? Чего не хватает опытной и мастеровитой команде, чтобы правильно играть смены после забитых голов?

— Сложный вопрос. Мы всегда обсуждаем эту тему с игроками, но все равно это происходит. Чего не хватает? Даже не знаю, что ответить. Не хочу здесь это обсуждать, хотя есть что сказать по конкретным игрокам и действиям.

Иногда не хватает правильных решений, они не всегда осознанны. Некоторые не понимают, как нужно сыграть в определенной ситуации, в нашем случае — после заброшенной шайбы. Как правило, две-три минуты после пропущенной шайбы соперник начинает играть активнее, это психология.

Нужно сыграть правильно позиционно, а мы зачем-то сразу летим атаковать, обрезаемся и получаем голы в свои ворота, – сказал главный тренер московского «Динамо».

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1 комментарий

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Вольфсбург
Именно выдержали, и штанга за нас сыграла, а это уже доля везения. Торпедо могло и выиграть, играть с ними нужно стараться в +2 шайбы и более. Потому что Коновалов и его коллеги по амплуа пропускают нелепые шайбы. Коновалов играет на щитках, внизу мало что залетает, по верху очень часто. Власову надо на это обратить внимание и подтянуть у Ильи этот аспект. С тяжёлой побеДой сораДники!!!
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