Алексей Кудашов подвел итоги матча с «Торпедо» (3:2).

— Тяжелая игра — соперник навязал высокие скорости, особенно в концовке. Хорошо, что выдержали и сыграли правильно. То, что не получалось в прошлых матчах, получилось сегодня.

— Почему достаточно часто пропускаете сразу после заброшенной шайбы? Чего не хватает опытной и мастеровитой команде, чтобы правильно играть смены после забитых голов?

— Сложный вопрос. Мы всегда обсуждаем эту тему с игроками, но все равно это происходит. Чего не хватает? Даже не знаю, что ответить. Не хочу здесь это обсуждать, хотя есть что сказать по конкретным игрокам и действиям.

Иногда не хватает правильных решений, они не всегда осознанны. Некоторые не понимают, как нужно сыграть в определенной ситуации, в нашем случае — после заброшенной шайбы. Как правило, две-три минуты после пропущенной шайбы соперник начинает играть активнее, это психология.

Нужно сыграть правильно позиционно, а мы зачем-то сразу летим атаковать, обрезаемся и получаем голы в свои ворота, – сказал главный тренер московского « ».