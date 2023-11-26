Артюхин о турнире сборных: «НХЛ больше теряет, чем приобретает, исключая Россию. Это не приведет ни к чему хорошему, организаторы только в минус уйдут»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Евгений Артюхин НХЛ Кубок мира КХЛ Хоккей

Евгений Артюхин оценил решение НХЛ провести турнир сборных без России.

Ранее появилась информация о том, что НХЛ приближается к согласованию деталей турнира сборных, проведение которого ожидается в феврале 2025 года.

В турнире сыграют, скорее всего, четыре команды – Канада, США, Финляндия и Швеция. Сборную России не пригласят на соревнование.

«Это огромная потеря. Сборная России всегда была сильной, придавала конкуренцию. Ее отстранение не приведет ни к чему хорошему, организаторы только в минус уйдут. Плохо, что приняли такое решение. Россию нельзя было исключать – это конкуренция, рейтинги, интерес.

Сколько бы россиян смотрели этот турнир, был бы повышенный интерес со стороны европейцев и американцев. Также это возможность для скаутов посмотреть игроков для своих клубов НХЛ. Плюс конкуренция сборных России, Канады и США всегда была. Так что это неумный ход. НХЛ больше теряет, чем приобретает, исключая сборную России», – сказал бывший нападающий «Тампы» Евгений Артюхин.

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6 комментариев

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Jeff Lebowski
Трогательная забота об организаторах.
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Ковид 07.10.52
Оставили четыре сборные, у которых больше всего игроков в НХЛ. Пора уже понять. что мы уже пятые в хоккее и не ныть, что нас не любят. а развиваться и подниматься выше.
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КеЛеЗ
Ну зато Третьяк рад не надо будет придумывать очередную ерунду и отмазку
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Oleg Olegov
Вроде как Россию не исключают, а не приглашают.
По поводу сколько бы россиян смотрели турнир вопрос спорный. В 2016 почти все игры были ночью по Москве, и вряд ли там были дикие рейтинги.
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mpFreeman
Да если бы там только Канада и США между собой пять матчей играли, турнир все равно приковывал бы к себе взгляды всех, кто хоть немного интересуется хоккеем, особенно учитывая вероятную игру Кросби и Макдэвида в одном звене.
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ROS#
Не знать артюхина для НХЛ это потеря потерь )
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