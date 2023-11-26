Артюхин о турнире сборных: «НХЛ больше теряет, чем приобретает, исключая Россию. Это не приведет ни к чему хорошему, организаторы только в минус уйдут»
Евгений Артюхин оценил решение НХЛ провести турнир сборных без России.
Ранее появилась информация о том, что НХЛ приближается к согласованию деталей турнира сборных, проведение которого ожидается в феврале 2025 года.
В турнире сыграют, скорее всего, четыре команды – Канада, США, Финляндия и Швеция. Сборную России не пригласят на соревнование.
«Это огромная потеря. Сборная России всегда была сильной, придавала конкуренцию. Ее отстранение не приведет ни к чему хорошему, организаторы только в минус уйдут. Плохо, что приняли такое решение. Россию нельзя было исключать – это конкуренция, рейтинги, интерес.
Сколько бы россиян смотрели этот турнир, был бы повышенный интерес со стороны европейцев и американцев. Также это возможность для скаутов посмотреть игроков для своих клубов НХЛ. Плюс конкуренция сборных России, Канады и США всегда была. Так что это неумный ход. НХЛ больше теряет, чем приобретает, исключая сборную России», – сказал бывший нападающий «Тампы» Евгений Артюхин.
По поводу сколько бы россиян смотрели турнир вопрос спорный. В 2016 почти все игры были ночью по Москве, и вряд ли там были дикие рейтинги.