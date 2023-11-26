Матыцин о турнире НХЛ для сборных: «Без российского хоккея любое соревнование теряет привлекательность и ценность. У организаторов есть еще время, чтобы одуматься»

Теги ФХР Сборная России по хоккею с шайбой НХЛ Кубок мира КХЛ ЧМ по хоккею Олег Матыцин олимпийский хоккейный турнир Министерство спорта России ТАСС Хоккей

Олег Матыцин оценил решение НХЛ провести турнир сборных без России.

Ранее появилась информация о том, что НХЛ приближается к согласованию деталей турнира сборных, проведение которого ожидается в феврале 2025 года.

В турнире сыграют, скорее всего, четыре команды – Канада, США, Финляндия и Швеция. Сборную России не пригласят на соревнование.

«Такой турнир будет проходить впервые, сейчас есть только общие его очертания. Посмотрим, как он будет организован, как будут сформированы команды.

Но совершенно однозначно, что без российского хоккея любой турнир, будь то Кубок мира, Олимпийские игры или чемпионат мира, конечно, теряет свою привлекательность и ценность. До 2025 года еще нескоро, и у организаторов есть еще время, чтобы одуматься. Тем более что очень много отечественных спортсменов обеспечивают успех развития Национальной хоккейной лиги.

Деятельность Федерации хоккея России и Континентальной хоккейной лиги направлена на максимальное создание конкурентной среды здесь. Существует большой интерес к хоккею в Российской Федерации, в нашей стране сейчас очень большое количество игроков мирового уровня. Поэтому нужно относиться к этому с уважением и думать прежде всего о развитии всемирного хоккея», – сказал министр спорта России.

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21 комментарий

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Мари Хуан
одумайтесь, покайтесь пока не поздно, хнык-хнык)
+23
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Дмитрий Пузырёв
«Без российского хоккея любое соревнование теряет привлекательность и ценность» — читать подобные высказывания от наших чиновников дело уже привычное. Вот если бы такое говорили иностранцы, тогда имело бы смысл. А пока это лишь сотрясение воздуха, увы...
+10
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Суворов Антон
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Ответ Александр Невский
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Для этого последнего штришка не хватает, Александра Невского на передовой)

Тогда сойдутся все пазлы!

Велком Дорогой Товарищ!
+8
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Montenegro Serbian
Ответ Александр Невский
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Мне вот даже интересно, вы когда такое пишите, вообще думаете комплексно?
Ну допустим зайдёт наша армия в Одессу, а дальше то что? Почти все лояльные российскому режиму граждане, наверняка уже так или иначе перебрались куда-то в поисках лучшей доли, а не жить скрипя сердца в городе под украинской властью.
А перед входом в город, тот будут бомбить, обстреливать и.т.д. Брать в общем.
Ммммммм, как это ещё больше любви добавит местному населению к России, прям закачаешься.
Ну вот взяли Одессу и Харьков и как нормально удерживать и строить новую жизнь в городах, где преобладает нелояльное к РФ население? Наводнить солдатами и постоянно ждать диверсий?
Не жизнь, а сказка.

Всё-таки не стоит сравнивать с Крымом.
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Wff
Ответ Дмитрий Пузырёв
«Без российского хоккея любое соревнование теряет привлекательность и ценность» — читать подобные высказывания от наших чиновников дело уже привычное. Вот если бы такое говорили иностранцы, тогда имело бы смысл. А пока это лишь сотрясение воздуха, увы...
Как они беспокоятся об успешности турниров без России! Как переживают за Запад! Какая эмпатия!!!!
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Док163
Ахахаххахаххахаххах. Нравится эта неиссякаемая позиция - все плохие мы хорошие. Это всем без нас плохо, а не нам без всех! Вот.
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leon01
Возможно так оно и было когда- то, но не сейчас. Не одумаются и не покаются,
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nnp165
Да организаторы были бы рады в том или ином виде Российскую команду пригласить, о чем неоднократно заявляли. Вот только постоянно нарывались на отказ европейских сборных принимать участие в турнире с Россией.
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kvyq7xgtbn
А кем играть то, если с претензией на победу? И кто будет тренировать?
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Montenegro Serbian
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Александр Трифон0в
На коленях приползут?
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aleshon
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Нам нужно выходить из НХЛ. Мечтать о том, что нас вернут, не стоит.
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evgeny521
Давайте по-честному. Если брать только спортивную составляющую, то жутко обидно не видеть наших парней среди участников больших турниров.
Панарин, Капризов, Кучеров и многие другие наши таланты сейчас в самом соку и было бы интересно посмотреть, как они на фоне топовых иностранцев.
Мы столько интересно теряем сейчас((
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Evil_Truth
Ответ Александр Невский
Почти полный город ждёт Россию а кто не ждёт у того флаг в землю воткнули . ждут Россию в Одессе и в Харькове
Если ждут, так приезжай и расскажи им это, тебя одесситы и харьковчане порвут на части, за то что Россия с их городами сделала
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Александр Невский
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Ответ Evil_Truth
Если ждут, так приезжай и расскажи им это, тебя одесситы и харьковчане порвут на части, за то что Россия с их городами сделала
Я сам из Одессы ул Пироговская жил , остались друзья и родственники там и каждый день общаюсь и все говорят что ждём Россию.
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Александр Невский
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Ответ Evil_Truth
Если ждут, так приезжай и расскажи им это, тебя одесситы и харьковчане порвут на части, за то что Россия с их городами сделала
Одесса не хочет больше жить в составе Украины, только в составе России.
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