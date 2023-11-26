Матыцин о турнире НХЛ для сборных: «Без российского хоккея любое соревнование теряет привлекательность и ценность. У организаторов есть еще время, чтобы одуматься»

Олег Матыцин оценил решение НХЛ провести турнир сборных без России.

Ранее появилась информация о том, что приближается к согласованию деталей турнира сборных, проведение которого ожидается в феврале 2025 года.

В турнире сыграют, скорее всего, четыре команды – Канада, США, Финляндия и Швеция. Сборную России не пригласят на соревнование.

«Такой турнир будет проходить впервые, сейчас есть только общие его очертания. Посмотрим, как он будет организован, как будут сформированы команды.

Но совершенно однозначно, что без российского хоккея любой турнир, будь то Кубок мира, Олимпийские игры или чемпионат мира, конечно, теряет свою привлекательность и ценность. До 2025 года еще нескоро, и у организаторов есть еще время, чтобы одуматься. Тем более что очень много отечественных спортсменов обеспечивают успех развития Национальной хоккейной лиги.

Деятельность Федерации хоккея России и Континентальной хоккейной лиги направлена на максимальное создание конкурентной среды здесь. Существует большой интерес к хоккею в Российской Федерации, в нашей стране сейчас очень большое количество игроков мирового уровня. Поэтому нужно относиться к этому с уважением и думать прежде всего о развитии всемирного хоккея», – сказал министр спорта России.