Матыцин о турнире НХЛ для сборных: «Без российского хоккея любое соревнование теряет привлекательность и ценность. У организаторов есть еще время, чтобы одуматься»
Олег Матыцин оценил решение НХЛ провести турнир сборных без России.
Ранее появилась информация о том, что НХЛ приближается к согласованию деталей турнира сборных, проведение которого ожидается в феврале 2025 года.
В турнире сыграют, скорее всего, четыре команды – Канада, США, Финляндия и Швеция. Сборную России не пригласят на соревнование.
«Такой турнир будет проходить впервые, сейчас есть только общие его очертания. Посмотрим, как он будет организован, как будут сформированы команды.
Но совершенно однозначно, что без российского хоккея любой турнир, будь то Кубок мира, Олимпийские игры или чемпионат мира, конечно, теряет свою привлекательность и ценность. До 2025 года еще нескоро, и у организаторов есть еще время, чтобы одуматься. Тем более что очень много отечественных спортсменов обеспечивают успех развития Национальной хоккейной лиги.
Деятельность Федерации хоккея России и Континентальной хоккейной лиги направлена на максимальное создание конкурентной среды здесь. Существует большой интерес к хоккею в Российской Федерации, в нашей стране сейчас очень большое количество игроков мирового уровня. Поэтому нужно относиться к этому с уважением и думать прежде всего о развитии всемирного хоккея», – сказал министр спорта России.
Тогда сойдутся все пазлы!
Велком Дорогой Товарищ!
Ну допустим зайдёт наша армия в Одессу, а дальше то что? Почти все лояльные российскому режиму граждане, наверняка уже так или иначе перебрались куда-то в поисках лучшей доли, а не жить скрипя сердца в городе под украинской властью.
А перед входом в город, тот будут бомбить, обстреливать и.т.д. Брать в общем.
Ммммммм, как это ещё больше любви добавит местному населению к России, прям закачаешься.
Ну вот взяли Одессу и Харьков и как нормально удерживать и строить новую жизнь в городах, где преобладает нелояльное к РФ население? Наводнить солдатами и постоянно ждать диверсий?
Не жизнь, а сказка.
Всё-таки не стоит сравнивать с Крымом.
Панарин, Капризов, Кучеров и многие другие наши таланты сейчас в самом соку и было бы интересно посмотреть, как они на фоне топовых иностранцев.
Мы столько интересно теряем сейчас((