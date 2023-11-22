Сушинский о турнире НХЛ без России: «Чехов тоже не будет, как и сборных молодых звезд. Значит, меньше затрат, маркетинга, а организаторы посчитали, что останутся в плюсе»
Максим Сушинский высказался о турнире сборных под эгидой НХЛ без России.
Ранее появилась информация, что НХЛ близка к согласованию деталей турнира сборных, проведение которого ожидается в феврале 2025 года.
В турнире сыграют, скорее всего, четыре команды – Канада, США, Финляндия и Швеция. Сборную России не пригласят на соревнование. Играть будут только хоккеисты НХЛ.
«НХЛ всегда ориентирована на деньги. Ей хочется продавать как можно больше билетов, маек, пива и бургеров.
Если примут решение, что сборной России на Кубке мира не будет, то получится какой-то усеченный турнир. Пишут про участие США, Канады, Швеции и Финляндии. То есть чехов тоже не будет, как и разных сборных вроде молодых звезд Европы и Северной Америки.
Значит, меньше затрат, маркетинга, а организаторы посчитали, что они останутся в плюсе. Посмотрим, как все получится без России», – сказал чемпион мира по хоккею Максим Сушинский.
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