Сушинский о турнире НХЛ без России: «Чехов тоже не будет, как и сборных молодых звезд. Значит, меньше затрат, маркетинга, а организаторы посчитали, что останутся в плюсе»

Максим Сушинский высказался о турнире сборных под эгидой НХЛ без России.

Ранее появилась информация, что НХЛ близка к согласованию деталей турнира сборных, проведение которого ожидается в феврале 2025 года.

В турнире сыграют, скорее всего, четыре команды – , США, и . Сборную России не пригласят на соревнование. Играть будут только хоккеисты НХЛ.

« всегда ориентирована на деньги. Ей хочется продавать как можно больше билетов, маек, пива и бургеров.

Если примут решение, что сборной России на Кубке мира не будет, то получится какой-то усеченный турнир. Пишут про участие США, Канады, Швеции и Финляндии. То есть чехов тоже не будет, как и разных сборных вроде молодых звезд Европы и Северной Америки.

Значит, меньше затрат, маркетинга, а организаторы посчитали, что они останутся в плюсе. Посмотрим, как все получится без России», – сказал чемпион мира по хоккею .