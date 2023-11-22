Бабаев о турнире сборных без России: «НХЛ стреляет себе в ногу. Для чего это делать? В угоду каким-то странам и людям? Российские игроки – ведущие в клубах лиги»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Шуми Бабаев НХЛ Кубок мира КХЛ Хоккей

Шуми Бабаев высказался о турнире сборных под эгидой НХЛ без России.

Ранее появилась информация, что НХЛ близка к согласованию деталей турнира сборных, проведение которого ожидается в феврале 2025 года.

В турнире сыграют, скорее всего, четыре команды – Канада, США, Финляндия и Швеция. Сборную России не пригласят на соревнование. Играть будут только хоккеисты НХЛ.

– Я считаю, что руководство НХЛ стреляет себе в ногу. Российские игроки – ведущие в клубах НХЛ, и другие команды на турнире потеряют сильного конкурента. Для чего это делать? В угоду каким-то странам и людям?

Надеюсь, это не произойдет, времени еще много. В первую очередь, НХЛ делает проблемы себе – меньше денег, спонсоров и внимания аудитории. Это будет непростое решение для тех, кто проводит соревнования.

– Без российских игроков будет меньший интерес к турниру?

– Российские хоккеисты не последние люди в НХЛ. Кубок мира без топовых игроков лиги – уже не основной турнир, а вторая версия, которая не так будет интересна спонсорам и зрителям, – сказал агент Шуми Бабаев.

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3 комментария

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Александр Кудюра
Сколько же радетелей за выгоды НХЛ у нас пропадает...

по сабжу - видимо для коммерции НХЛ присутствуе нашей сборной даёт больше минусов чем выгоды. И они поступают так же за что из ранее все Кожевниковы нахваливали - принимают бизнес решения исходя из своих интересов.
хотя для нас это решение очень неприятное.
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nnp165
Ну т.е. надо было проводить турнир из США, Канады и России? Потому как никто кроме этих стран из числа ведущих хоккейных в одном турнире с Россией играть не будет. Причём с Россией, очевидно, без национальной символики и с кучей других ограничений, потому как без этого и эти страны играть не будут. Это точно лучше для НХЛ чем возможный турнир в том виде, о котором слухи?
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shickana
Российские эффективные манагеры учат уму-разуму заокеанских. До сих пор не нучились даже копейки без бюджета заработать, но...
Самое главное, им похоже даже и в голову не приходит, как жалко и глупо они выглядят.
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