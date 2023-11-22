Бабаев о турнире сборных без России: «НХЛ стреляет себе в ногу. Для чего это делать? В угоду каким-то странам и людям? Российские игроки – ведущие в клубах лиги»
Шуми Бабаев высказался о турнире сборных под эгидой НХЛ без России.
Ранее появилась информация, что НХЛ близка к согласованию деталей турнира сборных, проведение которого ожидается в феврале 2025 года.
В турнире сыграют, скорее всего, четыре команды – Канада, США, Финляндия и Швеция. Сборную России не пригласят на соревнование. Играть будут только хоккеисты НХЛ.
– Я считаю, что руководство НХЛ стреляет себе в ногу. Российские игроки – ведущие в клубах НХЛ, и другие команды на турнире потеряют сильного конкурента. Для чего это делать? В угоду каким-то странам и людям?
Надеюсь, это не произойдет, времени еще много. В первую очередь, НХЛ делает проблемы себе – меньше денег, спонсоров и внимания аудитории. Это будет непростое решение для тех, кто проводит соревнования.
– Без российских игроков будет меньший интерес к турниру?
– Российские хоккеисты не последние люди в НХЛ. Кубок мира без топовых игроков лиги – уже не основной турнир, а вторая версия, которая не так будет интересна спонсорам и зрителям, – сказал агент Шуми Бабаев.
по сабжу - видимо для коммерции НХЛ присутствуе нашей сборной даёт больше минусов чем выгоды. И они поступают так же за что из ранее все Кожевниковы нахваливали - принимают бизнес решения исходя из своих интересов.
хотя для нас это решение очень неприятное.
Самое главное, им похоже даже и в голову не приходит, как жалко и глупо они выглядят.