Бабаев о турнире сборных без России: «НХЛ стреляет себе в ногу. Для чего это делать? В угоду каким-то странам и людям? Российские игроки – ведущие в клубах лиги»

Шуми Бабаев высказался о турнире сборных под эгидой НХЛ без России.

Ранее появилась информация, что близка к согласованию деталей турнира сборных, проведение которого ожидается в феврале 2025 года.

В турнире сыграют, скорее всего, четыре команды – Канада, США, Финляндия и Швеция. Сборную России не пригласят на соревнование. Играть будут только хоккеисты НХЛ.

– Я считаю, что руководство НХЛ стреляет себе в ногу. Российские игроки – ведущие в клубах НХЛ, и другие команды на турнире потеряют сильного конкурента. Для чего это делать? В угоду каким-то странам и людям?

Надеюсь, это не произойдет, времени еще много. В первую очередь, НХЛ делает проблемы себе – меньше денег, спонсоров и внимания аудитории. Это будет непростое решение для тех, кто проводит соревнования.

– Без российских игроков будет меньший интерес к турниру?

– Российские хоккеисты не последние люди в НХЛ. Кубок мира без топовых игроков лиги – уже не основной турнир, а вторая версия, которая не так будет интересна спонсорам и зрителям, – сказал агент Шуми Бабаев.