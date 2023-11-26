Вице-губернатор Петербурга об открытии «СКА-Арены»: «Доказали всему миру, что мы не только культурная, но и спортивная столица России»
Вице‑губернатор Санкт‑Петербурга высказался об открытии «СКА-Арены».
В воскресенье на арене была организована экскурсия для журналистов, также сегодня там прошел товарищеский матч звезд студенческой хоккейной лиги. 9 и 10 декабря «СКА-Арена» примет Фонбет Матч звезд КХЛ.
– Радостные впечатления. Этот день настал, мы долго его ждали. Мы доказали всему миру, что Санкт‑Петербург не только культурная, но спортивная столица России.
Мы находимся на самом современном хоккейном стадионе в мире. Арена готова принять больше 20 видов спорта, нас ждут спортивные, культурно‑массовые мероприятие, концерты. Мы говорим о спортивном кластере, который появился в этом районе.
– Почему нельзя было реконструировать старую арену?
– Находясь здесь, мы говорим про будущее нашей страны. Мы будем вспоминать прошлое, но наша задача – развиваться в ногу со временем и продвигать Россию. На месте, где находился устаревший стадион, мы видим самый современный и большой в мире стадион.
– Готова ли арена принять Олимпиаду?
– Инфраструктура города готова к спортивным соревнованиям любого уровня. Касательно Олимпиады ответят мои коллеги федерального уровня, – сказал Борис Пиотровский.
открыли арену, а Тимченко теперь Ротенберга туда не пускает😅
Мне же более интересна не вся эта сумма, а та ее часть, что осела в тугих кошельках и безразмерных карманах
И какой критерий спортивной столицы? В Москве по любому команд и стадионов больше, в тч современных.
Ну и про культурную, уже давно пора перестать эксплуатировать этот мем.
-Да кому ты ##### нужен?))
только никто об этом дальше КАДа не знает )))))))