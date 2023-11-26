Вице-губернатор Петербурга об открытии «СКА-Арены»: «Доказали всему миру, что мы не только культурная, но и спортивная столица России»

Теги СКА КХЛ Матч ТВ Борис Пиотровский СКА-Арена Хоккей

Вице‑губернатор Санкт‑Петербурга высказался об открытии «СКА-Арены».

В воскресенье на арене была организована экскурсия для журналистов, также сегодня там прошел товарищеский матч звезд студенческой хоккейной лиги. 9 и 10 декабря «СКА-Арена» примет Фонбет Матч звезд КХЛ.

– Радостные впечатления. Этот день настал, мы долго его ждали. Мы доказали всему миру, что Санкт‑Петербург не только культурная, но спортивная столица России.

Мы находимся на самом современном хоккейном стадионе в мире. Арена готова принять больше 20 видов спорта, нас ждут спортивные, культурно‑массовые мероприятие, концерты. Мы говорим о спортивном кластере, который появился в этом районе.

– Почему нельзя было реконструировать старую арену?

– Находясь здесь, мы говорим про будущее нашей страны. Мы будем вспоминать прошлое, но наша задача – развиваться в ногу со временем и продвигать Россию. На месте, где находился устаревший стадион, мы видим самый современный и большой в мире стадион.

– Готова ли арена принять Олимпиаду?

– Инфраструктура города готова к спортивным соревнованиям любого уровня. Касательно Олимпиады ответят мои коллеги федерального уровня, – сказал Борис Пиотровский. 

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23 комментария

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Тёма Тёма
Угу. Знаем, чья вы столица. Кооперативная.
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oberkorn
По одной команде в вышке в хоккее и футболе, спонсор Газпром. Чему радуетесь?
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Алексей Тарлыков
Опять какие-то комплексы. Кому-то что-то доказывать
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al
да когда же они устанут всем всё доказывать, а займутся своей жизнью?
открыли арену, а Тимченко теперь Ротенберга туда не пускает😅
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KasperSurgut
Ответ oberkorn
По одной команде в вышке в хоккее и футболе, спонсор Газпром. Чему радуетесь?
ну еще есть волейбол и баскет. но все же слишком громкое заявление. тогда уж с уровнем спонсоров, я бы спортивной столицей назвал Казань. там еще женский волейбол. много всего помимо этого, регби, водное поло, хоккей на траве и хоккей с мячом тоже не на последних ролях.
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Clever_mind
Никакая вы не спортивная "столица". Да и не культурная тоже. Помню в 90ые и в начале 2000х, город "славился" скинхедами. В Зенит боялись брать темнокожих
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Jeff Lebowski
Ответ Алексей Тарлыков
Опять какие-то комплексы. Кому-то что-то доказывать
Не быть, а казаться!
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Alek$700
Блин... Где, в какой ещё стране мира пыжатся и пытаются доказать, что мы (они) самые супер-пупер? Сделают на копейку, скажут что на рубль, спиZдят миллиард...
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Machine Head
Такое ощущение , что они все там говорят по одной методичке. С какого перепуга вы спортивная столица?
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Kaban
Весь мир смотрел на открытие ски- арены. НХЛ содрогнулась.
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Джульетта Джульетта
"Согласно государственной экспертизе, стоимость основного объекта составляет около 60 миллиардов рублей".

Мне же более интересна не вся эта сумма, а та ее часть, что осела в тугих кошельках и безразмерных карманах
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Dolard
Борь, всему миру глубоко по барабану что вы там доказали.
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Al561
Весь мир то знает, что вы ему что-то доказываете?))
И какой критерий спортивной столицы? В Москве по любому команд и стадионов больше, в тч современных.
Ну и про культурную, уже давно пора перестать эксплуатировать этот мем.
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Angelgirl
Почему именно такие во власти в России?
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Вячеслав Анисимов
Всем "чернушникам и хейтерам" прямая дорога в город зла, под названием Москва! Я дальнобойщик из Ленинграда и знаю как люди относятся к Питерцам! Мы город культуры и труда!!!
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Jeff Lebowski
Весь мир смотрит на арену в бинокль.
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Максим Столбов
Какой весь мир, инопланетяне смотрели и восхищались величием данного сооружения и уровню откатов при ходе строительства
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Ярославец75
И когда вы стали спортивной столицей?
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Alexander91
Это из серии: «Меня многие спрашивают?»
-Да кому ты ##### нужен?))
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Sobachkin
Поэтому ты снёс СКК?
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Дядя Федор Макларен
Ага, культурная.... Без мяса и без коней
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catcher69
ахахахаха)))))))
только никто об этом дальше КАДа не знает )))))))
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