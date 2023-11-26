Вице-губернатор Петербурга об открытии «СКА-Арены»: «Доказали всему миру, что мы не только культурная, но и спортивная столица России»

Вице‑губернатор Санкт‑Петербурга высказался об открытии «СКА-Арены».

В воскресенье на арене была организована экскурсия для журналистов, также сегодня там прошел товарищеский матч звезд студенческой хоккейной лиги. 9 и 10 декабря « » примет Фонбет Матч звезд .

– Радостные впечатления. Этот день настал, мы долго его ждали. Мы доказали всему миру, что Санкт‑Петербург не только культурная, но спортивная столица России.

Мы находимся на самом современном хоккейном стадионе в мире. Арена готова принять больше 20 видов спорта, нас ждут спортивные, культурно‑массовые мероприятие, концерты. Мы говорим о спортивном кластере, который появился в этом районе.

– Почему нельзя было реконструировать старую арену?

– Находясь здесь, мы говорим про будущее нашей страны. Мы будем вспоминать прошлое, но наша задача – развиваться в ногу со временем и продвигать Россию. На месте, где находился устаревший стадион, мы видим самый современный и большой в мире стадион.

– Готова ли арена принять Олимпиаду?

– Инфраструктура города готова к спортивным соревнованиям любого уровня. Касательно Олимпиады ответят мои коллеги федерального уровня, – сказал Борис Пиотровский.