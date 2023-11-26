Гендиректор «СКА-Арены»: «Ставилась задача построить самую большую арену в мире. У ярусов разные углы наклона, ограниченность видимости сведена к нулю»

Теги СКА Александр Медведев КХЛ Дмитрий Сватковский Матч ТВ СКА-Арена Хоккей

Дмитрий Сватковский подчеркнул, что у «СКА-Арены» будет рекордная вместимость.

«Мы находимся в тесном взаимодействии по регулированию наших отношений с хоккейным клубом СКА. Мы проводим тестовые мероприятия. Вместе с Александром Медведевым определяем дату, когда сюда может зайти хоккейный клуб СКА. Все зависит от календаря, логистики и других данных.

Ставилась задача построить самую большую арену в мире. Если строить, то арену свыше 20 тысяч. Когда мы проанализировали ситуацию с вместимостью площадок, то приняли решение стать самой большой ледовой ареной в мире.

Архитекторы создавали визуальный ряд для зрителей, чтобы они могли видеть происходящее на арене с любой точки. У нас разные углы наклона всех ярусов. Ограниченность видимости сведена к нулю», – сказал генеральный директор «СКА-Арены».

«36 месяцев строилась эта арена. Она вмещает 21542 зрителей», – точнее описал вместимость Сватковский.

На арене, строившейся с 2020 года, 9 и 10 декабря должен пройти Фонбет Матч звезд КХЛ.

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10 комментариев

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Machine Head
Самая большая в мире это хорошо . Сомневаюсь , что с галерки вообще кто-то увидит шайбу. Буду рад ошибаться.
+3
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Machine Head
Ответ Wff
Зачем Питеру 3 ледовых дворца при наличии одной команды??? Ничего, кроме понтов - перегнать Америку!!!
Надеются заполнить ,, наверное. Надеюсь в следующем сезоне увидеть в кхл динамо Санкт - Петербург
+2
0
+2
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HockeyMan
Ответ Machine Head
Самая большая в мире это хорошо . Сомневаюсь , что с галерки вообще кто-то увидит шайбу. Буду рад ошибаться.
Уже есть фотки у Павла Лысенкова в инсте. Кстати неплохо видно
+1
0
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HockeyMan
А почему кресла опять не везде к бортам? Зачем между креслами и бортом забор? Для чего в каждом углу трибун огромные проходы и ворота?
В НХЛ совсем не так. И когда у нас будут покупать нормальный проект?
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Лена Ров
Ответ Святогор
платиновая арена??60миллиардов стоит
Обычно по факту больше, чем объявляют официально.
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Святогор
Ответ Лена Ров
Обычно по факту больше, чем объявляют официально.
все как всегда
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Приорат70
Ответ HockeyMan
А почему кресла опять не везде к бортам? Зачем между креслами и бортом забор? Для чего в каждом углу трибун огромные проходы и ворота? В НХЛ совсем не так. И когда у нас будут покупать нормальный проект?
Заборы портят вид. Прискорбно даже не наличие, а то, что они бросаются в глаза, громоздкие и неаккуратные. В Ледовом ограждения тоже есть, но их, благодаря конструкции и расцветке, почти не видно. Финны знали толк в этом деле
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Machine Head
Ответ HockeyMan
Уже есть фотки у Павла Лысенкова в инсте. Кстати неплохо видно
Спасибо , посмотрю . Дай Бог .
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Wff
Ответ Machine Head
Самая большая в мире это хорошо . Сомневаюсь , что с галерки вообще кто-то увидит шайбу. Буду рад ошибаться.
Зачем Питеру 3 ледовых дворца при наличии одной команды???
Ничего, кроме понтов - перегнать Америку!!!
+1
-1
0
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