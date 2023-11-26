Гендиректор «СКА-Арены»: «Ставилась задача построить самую большую арену в мире. У ярусов разные углы наклона, ограниченность видимости сведена к нулю»

Дмитрий Сватковский подчеркнул, что у «СКА-Арены» будет рекордная вместимость.

«Мы находимся в тесном взаимодействии по регулированию наших отношений с хоккейным клубом СКА. Мы проводим тестовые мероприятия. Вместе с Александром Медведевым определяем дату, когда сюда может зайти хоккейный клуб СКА. Все зависит от календаря, логистики и других данных.

Ставилась задача построить самую большую арену в мире. Если строить, то арену свыше 20 тысяч. Когда мы проанализировали ситуацию с вместимостью площадок, то приняли решение стать самой большой ледовой ареной в мире.

Архитекторы создавали визуальный ряд для зрителей, чтобы они могли видеть происходящее на арене с любой точки. У нас разные углы наклона всех ярусов. Ограниченность видимости сведена к нулю», – сказал генеральный директор «СКА-Арены».

«36 месяцев строилась эта арена. Она вмещает 21542 зрителей», – точнее описал вместимость Сватковский.

На арене, строившейся с 2020 года, 9 и 10 декабря должен пройти Фонбет Матч звезд .