Хохлачев набрал 3 (1+2) балла в 16 последних матчах за «Амур», 5 игр подряд – без очков. Зарплата – 75 млн рублей

Теги Амур КХЛ Александр Хохлачев Сочи деньги Хоккей

Александр Хохлачев набрал всего 3 очка в 16 последних матчах.

Сегодня «Амур» потерпел поражение от «Сочи» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ – 2:5. 

Форвард хабаровской команды Хохлачев в этой игре не отличился результативными действиями за 06:20 игрового времени. 30-летний хоккеист не записал на свой счет ни одного очка в 5 последних матчах за «Амур». В 16 последних играх он набрал 3 (1+2) балла. 

Всего в этом сезоне Хохлачев провел 34 матча и набрал 14 (5+9) очков при показателе полезности «-8». 

В межсезонье «Амур» выменял нападающего у «Спартака», подписав с хоккеистом соглашение с зарплатой 75 миллионов рублей в год.

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24 комментария

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Ебздрогыч
Надо опять по чужим машинам попрыгать
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Tungus85
И его не отметили, как переоценённого, а Ткачёва из Авангарда, туда записали. Всё, что нужно знать о наших хоккейных руководителях
+11
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Sever12
да гнать его надо, там вообще треть команды отбывают срок контракта просто, через драфт отказов и до свидание или пусть в вхл вату катает.
+10
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Артём Коковихин
Это пример того, как игрок не хочет играть за эту команду. Будь он в том Спартаке,щас набирал примерно по очку за игру,а так просто отбывает номер и получает зп
+10
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Микст Зон
Ответ Sever12
да гнать его надо, там вообще треть команды отбывают срок контракта просто, через драфт отказов и до свидание или пусть в вхл вату катает.
Хохлачев в вышке - вот это было бы зрелище
+8
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Костя Кот
не по машинам скакать
+9
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цэсемьэр
завтра Филатов всем объяснит когда и как Хохлачев свои 50 очков наберёт😆
+6
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Ильмир Зайнапов
На завод пусть идёт
+5
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HockeyMan
Ответ Ебздрогыч
Надо опять по чужим машинам попрыгать
А разве это помогло?
+6
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User User
дайте мне эту зарплату, хуже не будет хоть и пенсионер, а то получишь кондратий глядя на такой хоккей
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Sever12
Ответ Михаил Барвинский
ну а как ему очки набирать!?? для этого партнёры нужны соответствующие....
там нормальный состав, просто партнёры так же как он катают вату через раз
+2
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Sever12
Ответ Микст Зон
Хохлачев в вышке - вот это было бы зрелище
отрезвляет очень эффективно, пару выездов и как толковый станет)))
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Огюст
Неужели действительно 75 лямов ? Да если бы он так был хорош как нап бомбардир Спартак бы его не отдал , а сейчас радуются , что распрощались с ним !
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User User
Алекс куда-то пропал, говорил ГТ выйдет в конце октября так и нет
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HockeyMan
Ответ Микст Зон
забил в следующем же матче)))
А на дистанции? Да и забил он там случайно, пас отдавал и попал в соперника
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Руслан Мухамадиев
Карьера закончена.
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Михаил Барвинский
Ответ Sever12
там нормальный состав, просто партнёры так же как он катают вату через раз
хз конечно, но состав у Амура не очень...
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Михаил Барвинский
ну а как ему очки набирать!?? для этого партнёры нужны соответствующие....
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Sever12
Ответ Михаил Барвинский
хз конечно, но состав у Амура не очень...
я конечно не знаю, может там супер дорогие мишки, я по бюджету сужу, влили нормально бабла.
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Виктор
Ответ User User
Алекс куда-то пропал, говорил ГТ выйдет в конце октября так и нет
Вроде бы до 3 декабря не будет играть.
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