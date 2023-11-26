Хохлачев набрал 3 (1+2) балла в 16 последних матчах за «Амур», 5 игр подряд – без очков. Зарплата – 75 млн рублей

Александр Хохлачев набрал всего 3 очка в 16 последних матчах.

Сегодня «Амур» потерпел поражение от « » в матче Фонбет Чемпионата КХЛ – 2:5.

Форвард хабаровской команды в этой игре не отличился результативными действиями за 06:20 игрового времени. 30-летний хоккеист не записал на свой счет ни одного очка в 5 последних матчах за «Амур». В 16 последних играх он набрал 3 (1+2) балла.

Всего в этом сезоне Хохлачев провел 34 матча и набрал 14 (5+9) очков при показателе полезности «-8».

В межсезонье « » выменял нападающего у «Спартака», подписав с хоккеистом соглашение с зарплатой 75 миллионов рублей в год.