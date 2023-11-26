«#####, что ли, пацанчик?» У Мичкова и Лапина возник конфликт после матча «Амур» – «Сочи»
Матвей Мичков вступил в перепалку с Сергеем Лапиным.
«Сочи» одержал победу над «Амуром» со счетом 5:2 в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.
На последних секундах матча нападающий хабаровской команды Сергей Лапин заработал удаление на Мичкове за удар клюшкой. Игроку «Амура» не понравилось, что форвард сочинцев картинно упал на лед. Лапин предложил Мичкову выяснить отношения в драке, но последний отказался.
Конфликт продолжился на послематчевом рукопожатии. Сергей упрекнул Матвея в симуляциях: «Прекращай падать. Это тебя не красит». Хоккеист «Сочи» ответил: «Ты мне губу разбил, ##### (блин – Sports.ru). Это моя работа». «Падать?» – спросил Лапин.
После этого Мичков указал Лапину на итоговый счет игры. «Счет? А ты дома-то как сыграл? ##### (охренел – Sports.ru), что ли, пацанчик?» – возмутился игрок «Амура». Отметим, что в ноябре хабаровский клуб одержал выездную победу над «Сочи» со счетом 3:1.
Какие претензии к 18 летнему пацану в той игре?
Лишь бы написать
Держите нас в курсе развития событий. И про рекорд овечкина тоже не забывайте.
Повторю, тут дело даже не в том что его кто-то задирает, а в том что про того же Атанасова или Полтапова я не слышал столько странных и конфликтных историй.