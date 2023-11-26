«#####, что ли, пацанчик?» У Мичкова и Лапина возник конфликт после матча «Амур» – «Сочи»

Теги Амур КХЛ Сочи Сергей Лапин брань Матвей Мичков контент Хоккей

Матвей Мичков вступил в перепалку с Сергеем Лапиным.

«Сочи» одержал победу над «Амуром» со счетом 5:2 в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

На последних секундах матча нападающий хабаровской команды Сергей Лапин заработал удаление на Мичкове за удар клюшкой. Игроку «Амура» не понравилось, что форвард сочинцев картинно упал на лед. Лапин предложил Мичкову выяснить отношения в драке, но последний отказался.

Конфликт продолжился на послематчевом рукопожатии. Сергей упрекнул Матвея в симуляциях: «Прекращай падать. Это тебя не красит». Хоккеист «Сочи» ответил: «Ты мне губу разбил, ##### (блин – Sports.ru). Это моя работа». «Падать?» – спросил Лапин. 

После этого Мичков указал Лапину на итоговый счет игры. «Счет? А ты дома-то как сыграл? ##### (охренел – Sports.ru), что ли, пацанчик?» – возмутился игрок «Амура». Отметим, что в ноябре хабаровский клуб одержал выездную победу над «Сочи» со счетом 3:1. 

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35 комментариев

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Mystic Stylezzz
Тарантиновские диалоги
+59
-1
+58
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Machine Head
Таких разговоров в каждом матче под десяток . Теперь все разговоры « охреневших пацанчиков» будем расшифровывать
+32
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FaithDevotion
Ну такая себе новость. Ничего из ряда вон
+18
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Oleg Olegov
И все что ли? А он ему че? А тот ему че грит? А мичков ему че? Ммммм...
+17
0
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Beysebaev Dastan
Какая разница как Мичков сыграл в прошлой игре, если вопрос по этой и счёт на табло.
+10
-2
+8
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утиный пляжик
Будем следить за развитием ситуации (с)
+8
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Красный психиатр
Мичков все сделал правильно. Его работа - не бодаться с ноунеймами, а набирать очки
+8
-1
+7
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Фёдор Кузнецов
Ответ Hivaga22
Кто матч смотрел - как всё дело было?) Мы готовы заслушать беспристрастных свидетелей)
Скажу так, нарушение было, поэтому претензия Лапина неправильная
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v3
А вообще посмотрел я результат той игры про которую сказал игрок Амура. Так там единственную шайбу забил тот самый Мичков. И третью шайбу Амур забивал уже в пустые. Я понимаю что по итогам Амур все равно победил, но Мичков как раз не плохо то и сыграл. Так бы вообще с баранкой команда ушла.

Какие претензии к 18 летнему пацану в той игре?
+9
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Ron Weasley
как мы бы жили без этой информации
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Заборостроитель
Думал за решетками подлежащее, а оказалось банальное сказуемое😀
+5
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Красный психиатр
Лет через 10 Лапин будет детям рассказывать, что Рамсторе с Мичковым
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v3
Ответ Montenegro Serbian
Комментарий удален пользователем
Так это разве Мичков его назвал пацанчиком?
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Machine Head
Ответ DollaBill
Согласен, но почему-то такие истории всегда с Матеем происходят. Недавно он с Фисенко также сцепился, да и куча других примеров тоже есть. Ничего против него не имею, просто есть ощущение что ЧСВ у него явно не маленькое.
Молодой , горячий .
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Глеб Глебыч
Ответ Montenegro Serbian
Комментарий удален пользователем
наоборот было
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Руслан Платонов
Продолжайте вести наблюдение, мы с вами свяжемся
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srdn
Ответ Hivaga22
Кто матч смотрел - как всё дело было?) Мы готовы заслушать беспристрастных свидетелей)
внизу статьи источник со ссылкой в ТГ. Там есть видео
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Аризона Койотис
Ответ DollaBill
Не должно быть маленькое. Должно быть нормальное. Повторю, тут дело даже не в том что его кто-то задирает, а в том что про того же Атанасова или Полтапова я не слышал столько странных и конфликтных историй.
Все люди разные, Мичкову к его таланту досталась такая вспыльчивость - с этим уже ничего не поделаешь. А Атанасов пока ни разу не того уровня звезда и не был столько лет в центре внимания, чтобы испытать всю тяжесть медных труб.
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Kira_B
блинство?)))
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Фтемноте
Ответ v3
Так это разве Мичков его назвал пацанчиком?
Да это тип ещё тот, просто сказочный...
Лишь бы написать
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Дмитрий Шелема
новость для рубрики «обычный день в хоккее»
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Кино Музыка
По диалогам спортсменов пора книги писать.
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alklimov2018
Это важная информация.
Держите нас в курсе развития событий. И про рекорд овечкина тоже не забывайте.
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Hivaga22
Кто матч смотрел - как всё дело было?) Мы готовы заслушать беспристрастных свидетелей)
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sd4fmwrvz8
Мичков давно понятно что мерзкий тип
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v3
Перспективная ветка!
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Красный психиатр
Рамсил
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Аризона Койотис
Ответ DollaBill
Согласен, но почему-то такие истории всегда с Матеем происходят. Недавно он с Фисенко также сцепился, да и куча других примеров тоже есть. Ничего против него не имею, просто есть ощущение что ЧСВ у него явно не маленькое.
Почему оно должно быть маленькое? Не так часто в 18 лет пацаны становятся лидерами команды. Хотя соглашусь, что у того же Бедарда реакция совершенно другая: он ни разу не повелся, хотя его старательно задирал сам Маршанд. Но у Мичкова и Бедарда темперамент совсем разный. И подготовка к взрослым командам, работа над имиджем разная, чоуж.
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DollaBill
Ответ Аризона Койотис
Почему оно должно быть маленькое? Не так часто в 18 лет пацаны становятся лидерами команды. Хотя соглашусь, что у того же Бедарда реакция совершенно другая: он ни разу не повелся, хотя его старательно задирал сам Маршанд. Но у Мичкова и Бедарда темперамент совсем разный. И подготовка к взрослым командам, работа над имиджем разная, чоуж.
Не должно быть маленькое. Должно быть нормальное.
Повторю, тут дело даже не в том что его кто-то задирает, а в том что про того же Атанасова или Полтапова я не слышал столько странных и конфликтных историй.
0
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Любезный Ботиат
мичков известный клоун, скоро выхватит
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Montenegro Serbian
Комментарий удален пользователем
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