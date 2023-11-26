Мартемьянов о 2:5 от «Сочи»: «Четыре пятых команды вышли неготовыми. Видимо, игроки пропускают мимо ушей указания тренеров. Или в одно ухо влетает, в другое вылетает»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов высказался о поражении от «Сочи».

Хабаровская команда потерпела поражение со счетом 2:5 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Прежде всего, хотелось бы поздравить с Днем матери всех мам России и вообще во всем мире. Единственное, жаль, что мы не сумели преподнести подарок. Два забитых нами гола в первом периоде при нашей не очень хорошей, не очень качественной игре расхолодили команду. Игровое задание не выполнялось, есть претензии к игрокам по подготовке к матчу, как они готовятся.

Я сегодня на площадке увидел игру тех людей, которые показывают другой хоккей, четыре пятых команды вышли неготовыми к игре. Возможно, такое расхолаживание получилось из-за двух голов и шести забитых в предыдущем матче. Соперник же вышел играть от ножа, очень правильно играли, они и добились победы. Видимо, команда пропускает мимо ушей указания тренерского штаба. Или в одно ухо влетает, в другое вылетает.

Подготовка к матчу – очень длительный и основательный процесс. Если ты не подходишь к игровой подготовке основательно, ты выйдешь на поле и ничего не получится. Сегодня игра проходила под контролем команды « ».

Я бы вызвал игроков, которые удалялись сегодня, и спросил, зачем они удалялись. Следствие какой-то нервозности, может, выразилось каким-то непонятным образом», – сказал .