Кокорев после 5:2 с «Амуром»: «Сочи» – с победой. Пользуясь случаем, поздравляю всех мам с праздником»

Теги Амур КХЛ Дмитрий Кокорев Сочи Хоккей

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев подвел итоги игры с «Амуром».

«Леопарды» одержали победу со счетом 5:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

«Нас – с победой, всех болельщиков наших тоже с победой. Пользуясь случаем, поздравляю всех мам с праздником. Сегодня еще день рождения у моей супруги, ее тоже поздравляю – с днем рождения!

По игре: первый период мы играли неплохо, но две грубейшие ошибки привели к голам. Поговорили в раздевалке с парнями, и, в принципе, стали играть поагрессивнее, почетче в обороне, забили. В конце тоже, считаю, хорошо отыграли, бились до конца. Победили, всех еще раз с победой», – сказал Кокорев. 

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1 комментарий

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rinat_rin
Надеюсь, что это победа придаст сочинцам уверенности перед матчами с Локомотивом.
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