Кокорев после 5:2 с «Амуром»: «Сочи» – с победой. Пользуясь случаем, поздравляю всех мам с праздником»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев подвел итоги игры с «Амуром».

«Леопарды» одержали победу со счетом 5:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Нас – с победой, всех болельщиков наших тоже с победой. Пользуясь случаем, поздравляю всех мам с праздником. Сегодня еще день рождения у моей супруги, ее тоже поздравляю – с днем рождения!

По игре: первый период мы играли неплохо, но две грубейшие ошибки привели к голам. Поговорили в раздевалке с парнями, и, в принципе, стали играть поагрессивнее, почетче в обороне, забили. В конце тоже, считаю, хорошо отыграли, бились до конца. Победили, всех еще раз с победой», – сказал Кокорев.