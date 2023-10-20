Владимир Путин: «У нас появилось много сооружений для хоккея. В Петербурге будет вообще самый большой в Европе объект. Уверен, он будет заполняться»

Теги СКА болельщики Владимир Путин КХЛ Политика СКА-Арена Хоккей

Владимир Путин уверен, что «СКА-Арена» в Петербурге будет заполняться.

«У нас появилось много сооружений для хоккея. Сейчас в Петербурге [будет] вообще, по-моему, самый большой в Европе объект для занятий и проведения соревнований по хоккею с шайбой.

Я уверен, что он будет заполняться, – с учетом роста интереса к хоккею», – заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по развитию физической культуры и спорта.

«СКА-Арена» станет самым большим по вместимости хоккейным стадионом в Европе. Новая ледовая арена в Санкт-Петербурге должна была быть построена к ЧМ-2023. Ее вместимость – 21,5 тысячи зрителей.

На фоне отстранения сборной России от турниров ИИХФ чемпионат мира был перенесен в Финляндию и Латвию. Сроки введения объекта в эксплуатацию затянулись. 9 и 10 декабря на арене должен пройти Фонбет Матч звезд КХЛ.

«СКА-Арена» – самый большой и дорогой хоккейный стадион в мире! Даже в НХЛ такого нет

Владимир Путин: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу»

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8 комментариев

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Иван Турко
Лучше бы метро в С-Пб улучшили бы!
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Ебздрогыч
Зато самый красивый и уютный в Гененджике!
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Операция Ы
Ответ Ебздрогыч
Зато самый красивый и уютный в Гененджике!
Ты там была, тестировала?
0
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