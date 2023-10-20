Владимир Путин: «У нас появилось много сооружений для хоккея. В Петербурге будет вообще самый большой в Европе объект. Уверен, он будет заполняться»

Владимир Путин уверен, что «СКА-Арена» в Петербурге будет заполняться.

«У нас появилось много сооружений для хоккея. Сейчас в Петербурге [будет] вообще, по-моему, самый большой в Европе объект для занятий и проведения соревнований по хоккею с шайбой.

Я уверен, что он будет заполняться, – с учетом роста интереса к хоккею», – заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по развитию физической культуры и спорта.

«СКА-Арена» станет самым большим по вместимости хоккейным стадионом в Европе. Новая ледовая арена в Санкт-Петербурге должна была быть построена к ЧМ-2023. Ее вместимость – 21,5 тысячи зрителей.

На фоне отстранения сборной России от турниров ИИХФ чемпионат мира был перенесен в Финляндию и Латвию. Сроки введения объекта в эксплуатацию затянулись. 9 и 10 декабря на арене должен пройти Фонбет Матч звезд .

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