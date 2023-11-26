Хьюз набрал очки в 11-м матче подряд, повторив рекорд «Ванкувера» для защитников

Теги Ванкувер Сан-Хосе НХЛ Филип Гронек Куинн Хьюз Хоккей

Куинн Хьюз повторил рекорд «Ванкувер Кэнакс».

24-летний американец сделал результативную передачу по ходу атаки, завершившейся голом защитника Филипа Гронека в матче чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (3:4).

Таким образом, серия Хьюза достигла 11 игр с очками. На этом отрезке Куинн набрал 17 (4+13) баллов.

Набирая очки в 11 матчах подряд, Хьюз повторил клубный рекорд «Кэнакс» для защитников. Ранее такие серии удавались Деннису Кернсу (в 1977 году), Иржи Бубле (в 1983-м) и Филипу Гронеку (в 2023-м).

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1 комментарий

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Maxim Shumov
Какая же он машина. Дикую гонку они с Макаром устроили
И опять повторится история - приз лучшему защитнику получит человек, который набрал больше очков))
+4
-2
+2
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