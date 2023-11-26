Хьюз набрал очки в 11-м матче подряд, повторив рекорд «Ванкувера» для защитников

Куинн Хьюз повторил рекорд «Ванкувер Кэнакс».

24-летний американец сделал результативную передачу по ходу атаки, завершившейся голом защитника в матче чемпионата с « » (3:4).

Таким образом, серия достигла 11 игр с очками. На этом отрезке Куинн набрал 17 (4+13) баллов.

Набирая очки в 11 матчах подряд, Хьюз повторил клубный рекорд «Кэнакс» для защитников. Ранее такие серии удавались Деннису Кернсу (в 1977 году), Иржи Бубле (в 1983-м) и Филипу Гронеку (в 2023-м).