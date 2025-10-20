«Калгари» поместил Мироманова на драфт отказов. Кэпхит защитника – 1,25 млн долларов

«Калгари» отправил Даниила Мироманова на драфт отказов.

Об этом сообщает журналист The Athletic Джеймс Миртл.

28-летнего защитника может забрать себе любая другая команда НХЛ в течение 24 часов. Если этого не произойдет, «Калгари » получит возможность отправить его в АХЛ.

В текущем сезоне Даниил Мироманов провел 1 матч и не отметился результативными действиями.

Его контракт с кэпхитом 1,25 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.