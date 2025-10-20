«Калгари» поместил Мироманова на драфт отказов. Кэпхит защитника – 1,25 млн долларов
«Калгари» отправил Даниила Мироманова на драфт отказов.
Об этом сообщает журналист The Athletic Джеймс Миртл.
28-летнего защитника может забрать себе любая другая команда НХЛ в течение 24 часов. Если этого не произойдет, «Калгари» получит возможность отправить его в АХЛ.
В текущем сезоне Даниил Мироманов провел 1 матч и не отметился результативными действиями.
Его контракт с кэпхитом 1,25 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Джеймса Миртла
