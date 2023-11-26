Андрей Кузьменко пропустил 2-й подряд матч «Ванкувера» по решению тренера.

Форвард «Кэнакс» не сыграл против «Сан-Хосе» (3:4).

На счету 27-летнего россиянина 14 (3+11) очков в 19 играх сезона при среднем времени на льду 15:28.

В трех последних матчах перед отправкой в запас он не отметился результативными действиями. В последней на сегодня игре с «Колорадо» (2:5) нанес 1 бросок в створ при полезности «минус 3».

Токкет о решении оставить Кузьменко в запасе: «Он так сильно хочет забить, что забывает о других аспектах игры»