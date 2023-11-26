Кузьменко пропустил 2-й подряд матч «Ванкувера» по решению тренера

Теги Ванкувер НХЛ Рик Токкет Андрей Кузьменко Хоккей

Андрей Кузьменко пропустил 2-й подряд матч «Ванкувера» по решению тренера.

Форвард «Кэнакс» не сыграл против «Сан-Хосе» (3:4). 

На счету 27-летнего россиянина 14 (3+11) очков в 19 играх сезона при среднем времени на льду 15:28.

В трех последних матчах перед отправкой в запас он не отметился результативными действиями. В последней на сегодня игре с «Колорадо» (2:5) Андрей нанес 1 бросок в створ при полезности «минус 3».

Токкет о решении оставить Кузьменко в запасе: «Он так сильно хочет забить, что забывает о других аспектах игры»

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19 комментариев

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garazhkucherova
Что-то жёстко с ним, два матча аж
+17
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+15
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Дмитрий Кутузов
В прошлом сезоне у Кузьменко был аномальный процент реализации бросков - 27,3. Он забросил 39 шайб делая лишь 1,77 броска за игру, это феноменальный результат. Естественно что два года подряд такое повторяться не может и статистика ожидаемо просела.
+15
-3
+12
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Джон Мщузавсех
Там полкоманды можно на лавку садить., в ПО эту школьную тусовку просто выкинут со льда.
+12
-6
+6
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ogent
Токет зря так делает, одного бы матча хватило.....
+8
-3
+5
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ИваннИванов
Речи Токкета о том что "я недоволен пятью игроками, поэтому отправил на скамейку Кузьменко" однозначно говорят -надо требовать обмена.
+7
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+5
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Matador
Ответ Ryan T.
И? Про плей-офф говорят-то едрить твою налево! Регулярка это так, "kid stuff". А в кубковой мясорубке этот плюшевый "Кувер" выкинут в 1-м раунде.
Вы так уверенно и безапелляционно раздает прогнозы в начале сезона. Смотрятся такие прогнозы неадекватно даже из уст экспертов. за те 30 лет что я слежу за НХЛ я уже давно понял что давать такие прогнозы занятие глупое. явный фаворит может вылететь в первом раунде, а команда чудом зацепившаяся за плей-офф может наоборот дойти до финала или даже выиграть КС. На сегодня нет никаких объективных причин делать прогнозы подобные вашему. Команда уверенно попадает в зону плей-офф, много забивает, временами показывает очень симпатичный хоккей.
+9
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Dimitri
Вот посидит так на лавке, и попросит обмен, тогда забегают воспитатели.
+6
-2
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Кино Музыка
Значит не один я был недоволен его игрой)
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Фтемноте
Что-то Токкет совсем разбушевался. Ну ничего, на Кузьменко так-то будет спрос в любом случае. Что будут делать, если во второй половине сезона у всех этих "дутых" топ-бомбардиров начнутся проблемы, и команда перестанет забивать? Токкет видимо отправиться снова в Аризону или ассистентом куда-нибудь
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Matador
Ответ Джон Мщузавсех
Совет глядеть в таблицу для 30ти летнего опыта крайне смешон. И да, простыни никто не читает.
А что смешного не расскажете? По каким критериям нужно оценивать состояние/готовность команды? Очки, голы, разница забитых и пропущенных шайб ни о чем не говорят? Или наоборот нужно как тут один эксперд предлагал пол-команды разогнать?! Какие у вас критерии, расскажите, посмеемся вместе ... или поплачем
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Direct free kick
Несправедливо. Он не Голдобин какой, да и Токкетт казался не таким самодуром как Дежарден
+7
-6
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Дмитрий Кутузов
Ответ Джон Мщузавсех
Там полкоманды можно на лавку садить., в ПО эту школьную тусовку просто выкинут со льда.
в плей-офф ещё надо выйти)
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LOsP06GH
Ответ Фтемноте
Что-то Токкет совсем разбушевался. Ну ничего, на Кузьменко так-то будет спрос в любом случае. Что будут делать, если во второй половине сезона у всех этих "дутых" топ-бомбардиров начнутся проблемы, и команда перестанет забивать? Токкет видимо отправиться снова в Аризону или ассистентом куда-нибудь
А они уже посыпались, акулам начали проигрывать.
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Козлывторые
мерзкий тип этот токет и нулевой тренер
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