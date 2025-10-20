Кудашов о 1-м голе «Локомотива»: «Шайба в судью попадает. Неужели они не видят, где надо располагаться? Человек стоит, вообще не реагирует»

Алексей Кудашов высказался после матча с «Локомотивом» (2:3).

Тренер «Динамо » подверг критике арбитра, в которого попала шайба перед первым пропущенным голом команды.

«Нормально ощущаю себя, все нормально. Понимаете, шайба в судью попадает, например. Неужели они не видят, где надо располагаться? В таких играх они должны какую-то ответственность нести, наверное. Игра идет до первого гола, и они видят, как развивается атака.

Мы специально смотрели: стоит человек и стоит, вообще не реагирует. Но не спорю, остальные голы – чисто наши. Но все равно все должны работать на максимуме. Какая тут критика может быть? В первом голе попадает шайба, выскакивает… Сейчас уже да, не доработали. Ясно уже. Тут чистая недоработка», – сказал главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов .