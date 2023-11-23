Михеев о Месси: «Удалось сходить на две его игры. Кайфанул! На то, как легко ему все на поле дается, стоит посмотреть вживую»

Илья Михеев поделился впечатлениями от посещения матчей с участием Лионеля Месси.

– Много времени проводите с Кузьменко за пределами льда?

– Да, мы с Кузей хорошо общаемся, тем более что живем близко. Можем сходить вместе поужинать, в гости друг к другу на барбекю зайти. , когда в первой команде, тоже с нами, они с вообще в одном доме живут. Можем вместе футбол посмотреть.

– Какой именно футбол?

– Мне больше нравится российский. Но и на иногда ходим – стадион через дорогу.

– На Месси ходили?

– Лето я в Майами провел – и удалось сходить на две его игры. Кайфанул! На то, как легко ему все на поле дается, стоит посмотреть вживую. А в , кстати, на ЧМ-2026 будет три игры.

Я больше футболом интересуюсь, ребята – так, постольку-поскольку. Нельзя сказать, что за кого-то прямо болею, но еще со времен Леонида Слуцкого с Вагнером Лав, Игнашевичем, Березуцкими и остальными мне нравился ЦСКА.

Сейчас еще с друзьями из Омска в фэнтези играем, так что стараюсь следить за РПЛ и ее игроками, – сказал хоккеист «Ванкувера» Илья Михеев.

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