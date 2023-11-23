Михеев о Месси: «Удалось сходить на две его игры. Кайфанул! На то, как легко ему все на поле дается, стоит посмотреть вживую»
Илья Михеев поделился впечатлениями от посещения матчей с участием Лионеля Месси.
– Много времени проводите с Кузьменко за пределами льда?
– Да, мы с Кузей хорошо общаемся, тем более что живем близко. Можем сходить вместе поужинать, в гости друг к другу на барбекю зайти. Вася Подколзин, когда в первой команде, тоже с нами, они с Андреем вообще в одном доме живут. Можем вместе футбол посмотреть.
– Какой именно футбол?
– Мне больше нравится российский. Но и на МЛС иногда ходим – стадион через дорогу.
– На Месси ходили?
– Лето я в Майами провел – и удалось сходить на две его игры. Кайфанул! На то, как легко ему все на поле дается, стоит посмотреть вживую. А в Ванкувере, кстати, на ЧМ-2026 будет три игры.
Я больше футболом интересуюсь, ребята – так, постольку-поскольку. Нельзя сказать, что за кого-то прямо болею, но еще со времен Леонида Слуцкого с Вагнером Лав, Игнашевичем, Березуцкими и остальными мне нравился ЦСКА.
Сейчас еще с друзьями из Омска в фэнтези играем, так что стараюсь следить за РПЛ и ее игроками, – сказал хоккеист «Ванкувера» Илья Михеев.
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6 раз МВП турнира сборных✅
4 раза МВП финала сборных✅
МЧМ, Олимпиада, Финалиссима, КА и ЧМ - флеш-рояль со сборной✅
2 раза лучший игрок ЧМ✅
Самый результативный игрок гол+пас ЧМ✅
Лучший бомбардир топ-5 лиг в истории✅
Лучший ассистент в истории✅
Самый титулованный игрок в истории✅
Самый результативный игрок в истории футбола 821 гол + 361 голевая 1182 голевых действия✅
6 Золотых бутс✅
Самый результативный игрок Эль-Классико✅
Самый результативный игрок против топ-50 сборных мира✅
Самый результативный игрок против клубов АПЛ (который не играл в АПЛ, входит в топ-10 бомбардиров против топ-6 клубов АПЛ, да-да не удивляйтесь)✅
Лучший в истории футбола✅
роналду
0 голов в ПО ЧМ⛔
0 голевых ПО ЧМ⛔
0 медалей ЧМ⛔
0 мвп турнира сборной ⛔
0 мвп финала сборной ⛔
роналду против Бразилии - 0 голов⛔
Месси - 5+4 в ПО ЧМ✅
роналду - 0+0⛔
Месси их как детей в 1/2 ЛЧ сделал.
Сымые ужасные даты в мировом футболе для Роналду и его фанатов:
18.12.2022
Далее разбор краха роналду на ЧМ в Катаре и разбор триумфа Месси.
30.10.2023
Чемпион Мира Месси выигрывает 8 ЗМ, забирая голоса всей футбольной Европы.
На основании чего сделан такой вывод?
Самый результативный игрок финальных матчей в истории.
Самый титулованный футболист в истории футбола!
Статистика финалов
Месси✅
48 финалов 35 голов 15 голевых ✅
50 голевых действий✅
роналду⛔
36 финалов 22 гола 2 голевые⛔
24 голевые действия⛔
"Leo Messi is the King of football" 👑⚽🐐🇦🇷
Риспект и уважуха, конечно, но есть сомнения, что это так ))
Что касается шоу, то вообще не имеет значения, забивает там Месси или нет. Если он забивает, величия это ему не добавит, а если не будет забивать, не убавит.
Своё величие он заработал раньше, и что там происходит в МЛС в 36-37 лет, вообще без разницы. Он туда поехал не для того, чтобы что-то кому-то доказывать. Всё, что нужно, он уже доказал и выиграл.