Михеев о Месси: «Удалось сходить на две его игры. Кайфанул! На то, как легко ему все на поле дается, стоит посмотреть вживую»

Теги ЦСКА Ванкувер МЛС премьер-лига Россия Лионель Месси НХЛ Андрей Кузьменко Илья Михеев Интер Майами Василий Подколзин Спорт-Экспресс Хоккей

Илья Михеев поделился впечатлениями от посещения матчей с участием Лионеля Месси.

– Много времени проводите с Кузьменко за пределами льда?

– Да, мы с Кузей хорошо общаемся, тем более что живем близко. Можем сходить вместе поужинать, в гости друг к другу на барбекю зайти. Вася Подколзин, когда в первой команде, тоже с нами, они с Андреем вообще в одном доме живут. Можем вместе футбол посмотреть.

– Какой именно футбол?

– Мне больше нравится российский. Но и на МЛС иногда ходим – стадион через дорогу.

– На Месси ходили?

– Лето я в Майами провел – и удалось сходить на две его игры. Кайфанул! На то, как легко ему все на поле дается, стоит посмотреть вживую. А в Ванкувере, кстати, на ЧМ-2026 будет три игры.

Я больше футболом интересуюсь, ребята – так, постольку-поскольку. Нельзя сказать, что за кого-то прямо болею, но еще со времен Леонида Слуцкого с Вагнером Лав, Игнашевичем, Березуцкими и остальными мне нравился ЦСКА.

Сейчас еще с друзьями из Омска в фэнтези играем, так что стараюсь следить за РПЛ и ее игроками, – сказал хоккеист «Ванкувера» Илья Михеев.

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19 комментариев

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rej1sta
Ответ Leon Petov
Михеев, ты играешь в сильнейшей хоккейной лиге - НХЛ. А Месси в полулюбительской бургер лиге, поэтому и легко ему там
Так Месси легко и против Реала было, а это не полулюбительская команда)
+10
-3
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rigobersong
8 ЗМ✅
6 раз МВП турнира сборных✅
4 раза МВП финала сборных✅
МЧМ, Олимпиада, Финалиссима, КА и ЧМ - флеш-рояль со сборной✅
2 раза лучший игрок ЧМ✅
Самый результативный игрок гол+пас ЧМ✅
Лучший бомбардир топ-5 лиг в истории✅
Лучший ассистент в истории✅
Самый титулованный игрок в истории✅
Самый результативный игрок в истории футбола 821 гол + 361 голевая 1182 голевых действия✅
6 Золотых бутс✅
Самый результативный игрок Эль-Классико✅
Самый результативный игрок против топ-50 сборных мира✅
Самый результативный игрок против клубов АПЛ (который не играл в АПЛ, входит в топ-10 бомбардиров против топ-6 клубов АПЛ, да-да не удивляйтесь)✅
Лучший в истории футбола✅

роналду
0 голов в ПО ЧМ⛔
0 голевых ПО ЧМ⛔
0 медалей ЧМ⛔
0 мвп турнира сборной ⛔
0 мвп финала сборной ⛔
+11
-8
+3
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rigobersong
Месси против Бразилии - 5 голов✅
роналду против Бразилии - 0 голов⛔

Месси - 5+4 в ПО ЧМ✅
роналду - 0+0⛔
+9
-7
+2
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Спартак Уокер
Наблюдать игру Месси это эстетическое наслаждение для каждого фаната футбола !
+2
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Domian
Ответ rej1sta
Так Месси легко и против Реала было, а это не полулюбительская команда)
Выходит полулюбительская)
Месси их как детей в 1/2 ЛЧ сделал.
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Domian
Ответ rigobersong
8 ЗМ✅ 6 раз МВП турнира сборных✅ 4 раза МВП финала сборных✅ МЧМ, Олимпиада, Финалиссима, КА и ЧМ - флеш-рояль со сборной✅ 2 раза лучший игрок ЧМ✅ Самый результативный игрок гол+пас ЧМ✅ Лучший бомбардир топ-5 лиг в истории✅ Лучший ассистент в истории✅ Самый титулованный игрок в истории✅ Самый результативный игрок в истории футбола 821 гол + 361 голевая 1182 голевых действия✅ 6 Золотых бутс✅ Самый результативный игрок Эль-Классико✅ Самый результативный игрок против топ-50 сборных мира✅ Самый результативный игрок против клубов АПЛ (который не играл в АПЛ, входит в топ-10 бомбардиров против топ-6 клубов АПЛ, да-да не удивляйтесь)✅ Лучший в истории футбола✅ роналду 0 голов в ПО ЧМ⛔ 0 голевых ПО ЧМ⛔ 0 медалей ЧМ⛔ 0 мвп турнира сборной ⛔ 0 мвп финала сборной ⛔
Статья для спортс ру:
Сымые ужасные даты в мировом футболе для Роналду и его фанатов:
18.12.2022

Далее разбор краха роналду на ЧМ в Катаре и разбор триумфа Месси.

30.10.2023
Чемпион Мира Месси выигрывает 8 ЗМ, забирая голоса всей футбольной Европы.
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Кино Музыка
Сейчас его будут ругать)
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Sergey
Ответ Kahn01
Господи, это фетиш такой, писать под новостью с Месси про Роналду и наоборот? Вы чего-то добьётесь этими сравнениями? Какой смысл?
Так эти новости специально для этого и публикуют.
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Sergey
Ответ Гамарджоба Генацвале
Там уровень ФНЛ, если не ниже. Защита проходной двор, соперники также приезжают смотреть футбол, а не играть в него. Для шоу нужно, чтобы Месси забивал, ему никто и не мешает это делать.
Интересно, как можно определить, что уровень МЛС ниже ФНЛ, команды же никогда не играли между собой.
На основании чего сделан такой вывод?
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rigobersong
Лучший игрок в истории футбола.
Самый результативный игрок финальных матчей в истории.
Самый титулованный футболист в истории футбола!

Статистика финалов
Месси✅
48 финалов 35 голов 15 голевых ✅
50 голевых действий✅

роналду⛔
36 финалов 22 гола 2 голевые⛔
24 голевые действия⛔
+6
-6
0
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Алексей Ильин
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кузьменко, да пес с ним )
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Игорь Климов
Это была Футбольная Эпоха Лео Месси!
"Leo Messi is the King of football" 👑⚽🐐🇦🇷
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Vinnipukh Vinni
Ответ Гамарджоба Генацвале
Там уровень ФНЛ, если не ниже. Защита проходной двор, соперники также приезжают смотреть футбол, а не играть в него. Для шоу нужно, чтобы Месси забивал, ему никто и не мешает это делать.
Ты хочешь сказать, что регулярно смотришь матчи ФНЛ, раз знаешь, какой там уровень?
Риспект и уважуха, конечно, но есть сомнения, что это так ))
Что касается шоу, то вообще не имеет значения, забивает там Месси или нет. Если он забивает, величия это ему не добавит, а если не будет забивать, не убавит.
Своё величие он заработал раньше, и что там происходит в МЛС в 36-37 лет, вообще без разницы. Он туда поехал не для того, чтобы что-то кому-то доказывать. Всё, что нужно, он уже доказал и выиграл.
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