Босер догнал Кучерова в гонке снайперов НХЛ. У обоих лидеров по 15 шайб

Брок Босер делит лидерство с Никитой Кучеровым в гонке снайперов НХЛ.

Форвард « » сегодня сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (3:4).

На его счету стало 15 шайб в 22 играх сезона при 24 очках.

Он догнал форварда « » (15 шайб в 20 играх) в гонке снайперов и делит с ним 1-е место.

За лидерами следуют Остон Мэттьюс (« ») и Кайл Коннор (« »). У обоих нападающих по 14 шайб в 19 играх.