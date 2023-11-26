Босер догнал Кучерова в гонке снайперов НХЛ. У обоих лидеров по 15 шайб

Теги рейтинги Торонто Тампа-Бэй Ванкувер НХЛ Никита Кучеров Виннипег Кайл Коннор Остон Мэттьюс Брок Босер Хоккей

Брок Босер делит лидерство с Никитой Кучеровым в гонке снайперов НХЛ.

Форвард «Ванкувера» сегодня сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (3:4). 

На его счету стало 15 шайб в 22 играх сезона при 24 очках. 

Он догнал форварда «Тампы» Никиту Кучерова (15 шайб в 20 играх) в гонке снайперов и делит с ним 1-е место. 

За лидерами следуют Остон Мэттьюс («Торонто») и Кайл Коннор («Виннипег»). У обоих нападающих по 14 шайб в 19 играх.

 

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20 комментариев

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Амфитрион
О, ну это не надолго. Брок хороший, средний игрок, не более. А вот Куч хоккеист уникальный, это очень, очень редкий пример игрока, который с возрастом свои таланты не просирает, а развивает, упорно и последовательно. И именно поэтому он так крут, его не прочили в звезды как того же Кросби, Ови или Мака, он сам себя сделал звездой.
+36
-3
+33
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Барин
Ответ Dino
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Да ты капитан Очевидность)))
Всем известно, что Куч не снайпер, а бомбардир.
Забавный ты со своим хейтом.
+22
-3
+19
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Antagonist
Ответ Амфитрион
О, ну это не надолго. Брок хороший, средний игрок, не более. А вот Куч хоккеист уникальный, это очень, очень редкий пример игрока, который с возрастом свои таланты не просирает, а развивает, упорно и последовательно. И именно поэтому он так крут, его не прочили в звезды как того же Кросби, Ови или Мака, он сам себя сделал звездой.
А Ови или Кросби не сами себя сделали звездами?
+14
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Джесси Пинкман
Ответ Dino
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Накинул полнейшей ереси, без какой либо аргументации. Фраер.
+6
-2
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Pronger
Ответ Амфитрион
О, ну это не надолго. Брок хороший, средний игрок, не более. А вот Куч хоккеист уникальный, это очень, очень редкий пример игрока, который с возрастом свои таланты не просирает, а развивает, упорно и последовательно. И именно поэтому он так крут, его не прочили в звезды как того же Кросби, Ови или Мака, он сам себя сделал звездой.
Кучеров всегда котировался, играл за u18 и u20, и имел там приличную стату. Что его выбрали только во втором раунде вопрос к скаутам и менеджерам клубов
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Кино Музыка
Фотографию бы Никите сменить...
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Roman Solovey
Ответ Dino
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А чем конкретно не угодно вам присутствие в топах хорошего хоккеиста?
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Aleksandr
Ответ Antagonist
А Ови или Кросби не сами себя сделали звездами?
Ну справедливости ради пресса по ови и Кросби была мощная, Куч он и есть Куч. Ноунейм для большей части хоккецного мира в нхл, сделавший себя абсолютным оружием в зоне атаки.
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Александр Балабанов
Ответ Кино Музыка
Фотографию бы Никите сменить...
У него текущее с фотосессии перед этим сезоном

https://www.nhl.com/lightning/player/nikita-kucherov-8476453
https://www.espn.com/nhl/player/_/id/2563060/nikita-kucherov
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Фёдор Кузнецов
Ответ Кино Музыка
Фотографию бы Никите сменить...
С фотографиями в последнее время стало лучше, уже нет такого что у игроков фото 4-5 летнее давности, периодически обновляют
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Vasilyev
Босер был одним из кандидатов на обмен и вдруг решил исполнить трюк Хорвата. Если у последнего был контрактный сезон. То у Блока ещё два года контракта. В следующем году продлевать Элиаса. Ещё у пару игроков закончатся контракты. Ещё и выкупленный контракт Экмана-Ларссона со следующего сезона ляжет тяжёлым грузом в платёжку. Поэтому горячего Босера, возможно, летом придется обменять, при этом можно будет получить солидную компенсацию.
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ogent
Ответ Dino
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Фраер тут только ты, а Никита один из лучших игроков НХЛ
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Ryan T.
Ответ Александр Балабанов
У него текущее с фотосессии перед этим сезоном https://www.nhl.com/lightning/player/nikita-kucherov-8476453 https://www.espn.com/nhl/player/_/id/2563060/nikita-kucherov
По моему у Кучера волосы начинают редеть...
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Александр Балабанов
Ответ Фёдор Кузнецов
С фотографиями в последнее время стало лучше, уже нет такого что у игроков фото 4-5 летнее давности, периодически обновляют
Есть еще( Пока завалы в процессе разгребания.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Александр Балабанов
Есть еще( Пока завалы в процессе разгребания.
Ну уже пошёл прогресс, спасибо Вам за это
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