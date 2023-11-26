Босер догнал Кучерова в гонке снайперов НХЛ. У обоих лидеров по 15 шайб
Брок Босер делит лидерство с Никитой Кучеровым в гонке снайперов НХЛ.
Форвард «Ванкувера» сегодня сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (3:4).
На его счету стало 15 шайб в 22 играх сезона при 24 очках.
Он догнал форварда «Тампы» Никиту Кучерова (15 шайб в 20 играх) в гонке снайперов и делит с ним 1-е место.
За лидерами следуют Остон Мэттьюс («Торонто») и Кайл Коннор («Виннипег»). У обоих нападающих по 14 шайб в 19 играх.
Всем известно, что Куч не снайпер, а бомбардир.
Забавный ты со своим хейтом.
https://www.nhl.com/lightning/player/nikita-kucherov-8476453
https://www.espn.com/nhl/player/_/id/2563060/nikita-kucherov