Гронек набрал очки в 11-м матче подряд, повторив рекорд «Ванкувера» для защитников

Теги Ванкувер видео НХЛ рекорды Филип Гронек Хоккей

Защитник «Ванкувера» Филип Гронек набрал очки в 11-м матче подряд.

Сегодня он забил гол в игре против «Айлендерс» (4:3 ОТ), продлив свою серию с набранными очками.

Филип Гронек повторил рекорд «Ванкувера» по продолжительности результативной серии среди защитников.

Рекорд был установлен Деннисом Кернсом в 1977 году. Иржи Бубла повторил это достижение в 1983 году. 

В нынешнем сезоне Гронек набрал 17 (1+16) очков в 16 играх.

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3 комментария

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Why always me?!
Хорошего дефа у Детройта в прошлом сезоне урвали
+3
0
+3
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Николай Васильков
Что пришло в голову Айзерману, что он избавился от такого игрока?
0
0
0
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