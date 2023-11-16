Гронек набрал очки в 11-м матче подряд, повторив рекорд «Ванкувера» для защитников

Защитник «Ванкувера» Филип Гронек набрал очки в 11-м матче подряд.

Сегодня он забил гол в игре против «Айлендерс» (4:3 ОТ), продлив свою серию с набранными очками.

повторил рекорд « » по продолжительности результативной серии среди защитников.

Рекорд был установлен Деннисом Кернсом в 1977 году. Иржи Бубла повторил это достижение в 1983 году.

В нынешнем сезоне Гронек набрал 17 (1+16) очков в 16 играх.