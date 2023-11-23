Жена Каменева о том, что хоккеисты ходят в стриптиз-клубы: «Голые груди других девушек меня не волнуют и не вызывают ревность. Хочешь идти – иди, только скажи»
Жена Владислава Каменева высказалась о том, что хоккеисты ходят в стриптиз-клубы.
«Все знают, что хоккеисты на выездах ходят в стрипухи», – написала Татьяне Каменевой одна из ее подписчиц.
Супруга форварда ЦСКА ответила на этот комментарий.
«1) Девушка, а вы там работаете, что так осведомлены?
2) Если вы как-то пытались задеть меня и думали, что я начну писать Владу: «Ну, рассказывай, где ты там шастаешь?!», то я вас хочу разочаровать.
Голые груди других девушек меня нисколько не волнуют и не вызывают ревность. Девушки на Патриках чаще опаснее, чем безобидные стриптизерши.
Хочешь идти – иди, только скажи об этом. Вот что терпеть не могу, так это вранье.
3) На остальных мне без разницы. Каждый дрочит как хочет, в прямом и переносном смысле», – приводит слова Татьяны Каменевой Sport24.
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Ничего уже не вернуть)
В чём прикол смотреть на привлекательных полуголых, а иногда голых девушек зная, что тебе ничего от них не обломится в плане секса или ещё чего?
Это один из видов мазохизма что ли?
P.S. Не беру в расчёт стрипухи-проститутошные
Та самая статья про спорт, которую я должен прочитать, заходя в приложение о спорте.
Автор, вы не из журнала ли "7 дней" случаем?
А по возвращении, ужин с пургеном будет ждать)
- хорошо милый резинки не забыл?
Что-то Патрики стали беспокоить, недавно жена Плющенко рассказывала о счастье иметь там квартиру, теперь это особа из деревни беспокоится о девушках оттуда...наверное Булгакова перечитались...
Этим соскам лишь бы бабло и красивую жизнь получить от дурных российских игроков