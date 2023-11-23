Жена Каменева о том, что хоккеисты ходят в стриптиз-клубы: «Голые груди других девушек меня не волнуют и не вызывают ревность. Хочешь идти – иди, только скажи»

Теги ЦСКА Владислав Каменев соцсети девушки и спорт контент Хоккей

Жена Владислава Каменева высказалась о том, что хоккеисты ходят в стриптиз-клубы.

«Все знают, что хоккеисты на выездах ходят в стрипухи», – написала Татьяне Каменевой одна из ее подписчиц.

Супруга форварда ЦСКА ответила на этот комментарий.

«1) Девушка, а вы там работаете, что так осведомлены?

2) Если вы как-то пытались задеть меня и думали, что я начну писать Владу: «Ну, рассказывай, где ты там шастаешь?!», то я вас хочу разочаровать.

Голые груди других девушек меня нисколько не волнуют и не вызывают ревность. Девушки на Патриках чаще опаснее, чем безобидные стриптизерши.

Хочешь идти – иди, только скажи об этом. Вот что терпеть не могу, так это вранье.

3) На остальных мне без разницы. Каждый дрочит как хочет, в прямом и переносном смысле», – приводит слова Татьяны Каменевой Sport24.

Каменев о знакомстве с женой: «Написал «Добрый вечер» в соцсетях, закинул удочку. Предложение сделал на лодочке в Питере»

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33 комментария

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bagi
Ответ Большое сердце Неймара
"хочешь идти- иди", -святая женщина.
Умная. Сладок только запретный плод - а когда разрешено - неинтересно :) Ну и опять же - просто посмотреть - чего плохого? Если я на диете - почему бы и не посмотреть на меню :)
+34
-5
+29
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Большое сердце Неймара
"хочешь идти- иди", -святая женщина.
+30
-2
+28
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Сергей Орлов
Ответ Всё знаю
Если хочешь забыть - забудь.
Только знай, что в конце пути
Ничего уже не вернуть)
+24
0
+24
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Don Cherry 67
Канешна ходят. Удивительно, но они себе там жен находят.
+17
0
+17
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CyberTIM
Ответ Sgt. Elias Grodin
Вообще-то, есть куча стрипклубов двойного назначения, где можно не только посмотреть.
А ещё и показать.
+11
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Всё знаю
Если хочешь забыть - забудь.
+12
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Vladichka Niskazhunikomu
Ответ Большое сердце Неймара
"хочешь идти- иди", -святая женщина.
Нет, просто она понимает, на чьей шее сидит. И ей пофиг где и на кого он тви смотрит, пока он ей бабки приносит.
+5
0
+5
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sashka.loker
Никогда не понимал смысл стриптиз-клубов.
В чём прикол смотреть на привлекательных полуголых, а иногда голых девушек зная, что тебе ничего от них не обломится в плане секса или ещё чего?
Это один из видов мазохизма что ли?

P.S. Не беру в расчёт стрипухи-проститутошные
+4
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помню джанашия
Ответ Сергей Орлов
Только знай, что в конце пути Ничего уже не вернуть)
Это из раннего Стэтхема?
+3
0
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Сергей
Та ня можа такова быть, да шобы на чужи sи пялиться, фу...
+1
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RusSt
Лучше дома со мной чем за гаражами
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Bartez1986
Ответ Большое сердце Неймара
"хочешь идти- иди", -святая женщина.
снег растаявший - он вода
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PolarBear
Вас, женщин, не поймёшь. Одни говорят, что ходи, только незаметно, чтобы я не знала и заразу не приноси. Эта говорит, ходи, но только скажи об этом
+1
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Док163
Ответ bagi
Умная. Сладок только запретный плод - а когда разрешено - неинтересно :) Ну и опять же - просто посмотреть - чего плохого? Если я на диете - почему бы и не посмотреть на меню :)
Потому что от меню слюни текут.
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Алексей Борисов
Ответ PolarBear
Вас, женщин, не поймёшь. Одни говорят, что ходи, только незаметно, чтобы я не знала и заразу не приноси. Эта говорит, ходи, но только скажи об этом
Он её кормит
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bagi
Ответ Wff
По моему неприятная жена у каменева
это только твоë мнение. я не оцениваю еë, как человека. только мудрость еë слов.
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ezheloko
Ответ Wiley Fox
Так она сама оттуда Этим соскам лишь бы бабло и красивую жизнь получить от дурных российских игроков
То ли дело мы, обычные мужики, которые мечтают работать на заводе за 20 тысяч где-нибудь в Сибири
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Veld
Ответ Wiley Fox
Так она сама оттуда Этим соскам лишь бы бабло и красивую жизнь получить от дурных российских игроков
Погуглил - она дочь депутата из Владивостока. Ты уверен, что она из стрипухи, ты не ошибся источниками, случайно?
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Dizzod
Ответ sashka.loker
Никогда не понимал смысл стриптиз-клубов. В чём прикол смотреть на привлекательных полуголых, а иногда голых девушек зная, что тебе ничего от них не обломится в плане секса или ещё чего? Это один из видов мазохизма что ли? P.S. Не беру в расчёт стрипухи-проститутошные
нагулять аппетит
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Сергей Орлов
Только знай, что в конце пути Ничего уже не вернуть)
Тот самый Орлов? Стендапер?
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Антон Севастьянов
Ну норм.

Та самая статья про спорт, которую я должен прочитать, заходя в приложение о спорте.

Автор, вы не из журнала ли "7 дней" случаем?
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Магнетист*
Хочешь идти – иди, только скажи об этом...
А по возвращении, ужин с пургеном будет ждать)
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Гекдениз Кардениз
-дорогая я в стрептиз
- хорошо милый резинки не забыл?
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Ковид 07.10.52
Девушки на Патриках чаще опаснее, чем безобидные стриптизерши...
Что-то Патрики стали беспокоить, недавно жена Плющенко рассказывала о счастье иметь там квартиру, теперь это особа из деревни беспокоится о девушках оттуда...наверное Булгакова перечитались...
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alkidamant
"Если Вы как-то хотели задеть меня , то Вам это не удалось. Просто у меня полыхает"
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Максим Кареев
"Хочешь идти – иди, только скажи об этом" - это как работает? Он с ней согласовывает что ли?)
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Wiley Fox
Так она сама оттуда

Этим соскам лишь бы бабло и красивую жизнь получить от дурных российских игроков
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Безымянный болельщик
Уровень культуры и воспитания потрясает как у хозяйки страницы, так и ее подписчицы.
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Sgt. Elias Grodin
Вообще-то, есть куча стрипклубов двойного назначения, где можно не только посмотреть.
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baytygan
аж слёзы на очах...
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