Форвард ЦСКА Каменев: «Пока все тяжело происходит, но у нас хороший коллектив, и мы придем на ту тропу, на которой были последние два года»

Владислав Каменев высказался после матча с «Нефтехимиком» (2:1).

«В первом периоде пропустили, хотя и играли в их зоне почти весь период. Получилась контратака – бросок, гол. Нужно над этим поработать. В последних играх пропускаем в первом периоде. А так, было хорошее движение с нашей стороны, много положительных моментов, но есть ошибки и есть над чем работать.

Думаю, этот сезон будет еще интереснее для нас. Мы все верим, будем до конца играть. Должны выйти на свой уровень. Пока у нас все тяжело происходит, но у нас хороший коллектив, и мы придем на ту тропу, на которой были последние два года», — сказал нападающий .

После 29 игр армейцы занимают на Западе 5-е место.