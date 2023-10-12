Плющев о матче «Спартака» и ЦСКА: «Результативная ошибка – 100-процентный фол Порядина на Каменеве. Вот и «нет скандалов». Анисимов становится главным ледоваром КХЛ»

Владимир Плющев оценил действия арбитров в матче «Спартака» и ЦСКА.

«Спартак» победил со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– «Главный судья напоминает Недоросля Фонвизина – «Не хочу учиться, хочу жениться!» – таким полторы недели назад был заголовок вашего интервью. Заметили, как его герой Алексей Анисимов отреагировал?

– (смеется) Да, учеба пошла – интервью в прессе посыпались одно за другим. Обо всем – и ни о чем. Забавно!

Мне больше всего понравилось последнее интервью Анисимова, буквально вчера его прочитал. Там в первом же вопросе журналист говорит, что судейство отличное, скандалов нет – и, умывая руки, переходит на качество льда.

А главный арбитр тут же с радостью становится главным ледоваром КХЛ – и долго рассуждает о том, в чем, как следует из текста, разбирается так же поверхностно, как в судействе. Это уже дуэт комиков!

– А пошла ли учеба не в пиаре, а в судействе?

– Все по-прежнему, скандал за скандалом. Возьмите последний матч «Спартак» – ЦСКА, очередная грубая, результативная ошибка.

Если в предыдущем скандале пострадал «Спартак», от «Сочи», то теперь к красно-белым долг вернулся.

– О чем речь?

– Гол Голдобина. Стопроцентный фол Порядина на форварде ЦСКА Каменеве, тот падает, теряет шайбу – и через одну-две секунды «Спартак» забрасывает шайбу. Победную шайбу!

Получается, только с участием «Спартака» в последнее время из-за ошибок в арбитраже сделаны два результата. Вот вам и «нет скандалов».

– Но в прессе этот эпизод остался незамеченным...

– Пресса умывает руки и варит лед (смеется).

А главный тренер ЦСКА Сергей Федоров, видимо, побоялся очередного штрафа за критику, которыми всех в КХЛ замордовали.

Хотя в телетрансляции было видно, как Каменев возмущался и пытался атаковать арбитра, – сказал бывший главный тренер сборной России, экс-главный арбитр КХЛ Владимир Плющев.