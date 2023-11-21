Форвард ЦСКА Каменев: «Не сказал бы, что наиграли на поражение от СКА. Не идет ни у команды, ни у меня. Не знаю, что нужно сделать, чтобы игра пошла»

Теги ЦСКА СКА КХЛ Владислав Каменев Чемпионат.com Хоккей

Владислав Каменев считает, что ЦСКА не наиграл на поражение от СКА.

ЦСКА уступил со счетом 1:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Почему ЦСКА не может выиграть больше трех матчей подряд?

– Честно, не знаю. Последние соперники были не из топ-команд. Не сказал бы, что наиграли на поражение, было много моментов.

Не идет ни у команды, ни у меня. Не знаю, что нужно сделать, чтобы наконец-то пошла игра, – сказал нападающий ЦСКА Владислав Каменев.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий