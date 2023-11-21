Форвард ЦСКА Каменев: «Не сказал бы, что наиграли на поражение от СКА. Не идет ни у команды, ни у меня. Не знаю, что нужно сделать, чтобы игра пошла»
Владислав Каменев считает, что ЦСКА не наиграл на поражение от СКА.
ЦСКА уступил со счетом 1:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Почему ЦСКА не может выиграть больше трех матчей подряд?
– Честно, не знаю. Последние соперники были не из топ-команд. Не сказал бы, что наиграли на поражение, было много моментов.
Не идет ни у команды, ни у меня. Не знаю, что нужно сделать, чтобы наконец-то пошла игра, – сказал нападающий ЦСКА Владислав Каменев.
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