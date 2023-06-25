Каменев о знакомстве с женой: «Написал «Добрый вечер» в соцсетях, закинул удочку. Предложение сделал на лодочке в Питере»
Владислав Каменев рассказал, как познакомился с женой.
– Мы знаем, что не так давно у тебя была свадьба. Расскажи о знакомстве с будущей супругой?
– Написал, как это сейчас принято – в социальных сетях. Первое сообщение было простое «Добрый вечер», можно сказать, что закинул удочку. Начали общаться, а попозже вместе поехали в Питер отдохнуть. Предложение сделал там.
Забронировал лодочку, катались по Неве, смотрели мосты. Сидим, красиво, попросил капитана принести цветы, произнес речь на импровизации. Встаю на колено и говорю: «Выйдешь за меня?», а она плачет и молчит. Заволновался, но все хорошо. Запоминающийся момент, было романтично, – сказал форвард ЦСКА.
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