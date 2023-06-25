Каменев о знакомстве с женой: «Написал «Добрый вечер» в соцсетях, закинул удочку. Предложение сделал на лодочке в Питере»

Теги ЦСКА светская хроника КХЛ Владислав Каменев Хоккей

Владислав Каменев рассказал, как познакомился с женой.

– Мы знаем, что не так давно у тебя была свадьба. Расскажи о знакомстве с будущей супругой?

– Написал, как это сейчас принято – в социальных сетях. Первое сообщение было простое «Добрый вечер», можно сказать, что закинул удочку. Начали общаться, а попозже вместе поехали в Питер отдохнуть. Предложение сделал там. 

Забронировал лодочку, катались по Неве, смотрели мосты. Сидим, красиво, попросил капитана принести цветы, произнес речь на импровизации. Встаю на колено и говорю: «Выйдешь за меня?», а она плачет и молчит. Заволновался, но все хорошо. Запоминающийся момент, было романтично, – сказал форвард ЦСКА

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1 комментарий

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kso77
Если она знала кто ты, просто прикинулась))
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