Каменев о знакомстве с женой: «Написал «Добрый вечер» в соцсетях, закинул удочку. Предложение сделал на лодочке в Питере»

Владислав Каменев рассказал, как познакомился с женой.

– Мы знаем, что не так давно у тебя была свадьба. Расскажи о знакомстве с будущей супругой?

– Написал, как это сейчас принято – в социальных сетях. Первое сообщение было простое «Добрый вечер», можно сказать, что закинул удочку. Начали общаться, а попозже вместе поехали в Питер отдохнуть. Предложение сделал там.

Забронировал лодочку, катались по , смотрели мосты. Сидим, красиво, попросил капитана принести цветы, произнес речь на импровизации. Встаю на колено и говорю: «Выйдешь за меня?», а она плачет и молчит. Заволновался, но все хорошо. Запоминающийся момент, было романтично, – сказал форвард .