Турнир в 2025 году не будет называться Кубком мира. Задача НХЛ – провести соревнование сборных перед Олимпиадой-2026. Следующий Кубок мира – 2028 год

Хоккейный турнир с участием сборных не получит брендинг Кубка мира.

Ранее появилась информация, что НХЛ приближается к согласованию деталей Кубка мира, проведение которого ожидается в феврале 2025 года.

По информации ESPN, в турнире сыграют четыре команды – национальные сборные Канады, США, Финляндии и Швеции.

Причем этот турнир не будет называться Кубком мира.

Соревнование получит другое название, а главная задача НХЛ и Ассоциации игроков НХЛ – организовать какой-либо турнир с участием национальных сборных перед Олимпиадой-2026.

Следующая попытка провести Кубок мира ожидается в 2028 году. НХЛ предусматривает проведение турнира каждые четыре года и организовать их между Олимпиадами.