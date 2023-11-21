Турнир в 2025 году не будет называться Кубком мира. Задача НХЛ – провести соревнование сборных перед Олимпиадой-2026. Следующий Кубок мира – 2028 год

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Хоккейный турнир с участием сборных не получит брендинг Кубка мира.

Ранее появилась информация, что НХЛ приближается к согласованию деталей Кубка мира, проведение которого ожидается в феврале 2025 года.

По информации ESPN, в турнире сыграют четыре команды – национальные сборные Канады, США, Финляндии и Швеции.

Причем этот турнир не будет называться Кубком мира.

Соревнование получит другое название, а главная задача НХЛ и Ассоциации игроков НХЛ – организовать какой-либо турнир с участием национальных сборных перед Олимпиадой-2026.

Следующая попытка провести Кубок мира ожидается в 2028 году. НХЛ предусматривает проведение турнира каждые четыре года и организовать их между Олимпиадами.

10 комментариев

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АдминБЦ
Россия не сможет участвовать, поэтому запилим еврохоккейтур. :))) Оригинальное решение.

Хотя те же словаки (бронза ОИ, два первых номера драфта, куча талантов на подходе) и чехи (финал МЧМ, проигранный Канаде с Бедардом только в ОТ на площадке соперника) сейчас на подъёме, могли бы их пригласить.
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Алар
И снова фанера над Парижем? Жду комментариев Фетисова, Кожевникова и других стоящих тут на довольствии!
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viktorpavlov70
Гашек ушёл в запой....
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СССР цэ европа! - скакал?
"Кубок ̶п̶е̶р̶е̶д̶е̶л̶к̶и̶ Мира"...
в исполнении холуёв "Мировой закулисы".
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Lina Starkova
Сразу было понятно, что Россию не допустят.
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Олег910
То есть сыграют пару товарняков наподобие евродури. Интерес к такому мероприятию будет примерно таким же нулевым.
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Alestern
не будет никакого Кубка Мира без участия России. Боссы НХЛ это отлично понимают (а уж деньги они считать умеют!). Да и североамериканские болельщики проигнорируют турнир, если не пригласят главного исторического соперника - сборную России.
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