Турнир в 2025 году не будет называться Кубком мира. Задача НХЛ – провести соревнование сборных перед Олимпиадой-2026. Следующий Кубок мира – 2028 год
Хоккейный турнир с участием сборных не получит брендинг Кубка мира.
Ранее появилась информация, что НХЛ приближается к согласованию деталей Кубка мира, проведение которого ожидается в феврале 2025 года.
По информации ESPN, в турнире сыграют четыре команды – национальные сборные Канады, США, Финляндии и Швеции.
Причем этот турнир не будет называться Кубком мира.
Соревнование получит другое название, а главная задача НХЛ и Ассоциации игроков НХЛ – организовать какой-либо турнир с участием национальных сборных перед Олимпиадой-2026.
Следующая попытка провести Кубок мира ожидается в 2028 году. НХЛ предусматривает проведение турнира каждые четыре года и организовать их между Олимпиадами.
Хотя те же словаки (бронза ОИ, два первых номера драфта, куча талантов на подходе) и чехи (финал МЧМ, проигранный Канаде с Бедардом только в ОТ на площадке соперника) сейчас на подъёме, могли бы их пригласить.
в исполнении холуёв "Мировой закулисы".