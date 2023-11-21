Глава профсоюза НХЛ о России и Кубке мира: «Есть федерации, не позволяющие другим игрокам участвовать. Сложно отделить спорт от того, что происходит в мире»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Канады по хоккею с шайбой Сборная США по хоккею Сборная Швеции по хоккею Сборная Финляндии по хоккею НХЛ Кубок мира Ассоциация игроков НХЛ Марти Уолш Хоккей

Глава профсоюза НХЛ рассказал, почему российские хоккеисты не сыграют на Кубке мира.

Ранее появилась информация, что НХЛ приближается к согласованию деталей Кубка мира, проведение которого ожидается в феврале 2025 года.

В турнире сыграют, скорее всего, четыре команды – Канада, США, Финляндия и Швеция. Сборную России не пригласят на соревнование.

Глава профсоюза НХЛ Марти Уолш высказался о ситуации с российскими хоккеистами.

«Здесь есть более серьезная проблема. Есть другие [хоккейные] федерации, которые не позволяют другим игрокам участвовать в турнире. Вы должны принять все это во внимание.

Я представляю всех [игроков]. Я поддержу ребят [из России]. Это действительно сложная ситуация.

Думаешь о том, чтобы попытаться отделить спорт от того, что происходит в мире, но сейчас это действительно сложно», – сказал глава Ассоциации хоккеистов НХЛ в интервью Daily Faceoff.

2 комментария

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Pertinax Gandi
Проведём свой Кубок Мира в России. Четыре команды собрать можно. Россия, Казахстан, Беларусь и Китай.
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