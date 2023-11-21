Глава профсоюза НХЛ о России и Кубке мира: «Есть федерации, не позволяющие другим игрокам участвовать. Сложно отделить спорт от того, что происходит в мире»
Глава профсоюза НХЛ рассказал, почему российские хоккеисты не сыграют на Кубке мира.
Ранее появилась информация, что НХЛ приближается к согласованию деталей Кубка мира, проведение которого ожидается в феврале 2025 года.
В турнире сыграют, скорее всего, четыре команды – Канада, США, Финляндия и Швеция. Сборную России не пригласят на соревнование.
Глава профсоюза НХЛ Марти Уолш высказался о ситуации с российскими хоккеистами.
«Здесь есть более серьезная проблема. Есть другие [хоккейные] федерации, которые не позволяют другим игрокам участвовать в турнире. Вы должны принять все это во внимание.
Я представляю всех [игроков]. Я поддержу ребят [из России]. Это действительно сложная ситуация.
Думаешь о том, чтобы попытаться отделить спорт от того, что происходит в мире, но сейчас это действительно сложно», – сказал глава Ассоциации хоккеистов НХЛ в интервью Daily Faceoff.
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