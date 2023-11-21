Дементьев о турнире НХЛ без России: «Это повлияет на рейтинги и финансовые сборы. Зрительский интерес будет ниже»

Алексей Дементьев высказался о проведении турнира сборных без России.

Ранее появилась информация, что НХЛ близка к согласованию деталей турнирах сборных, проведение которого ожидается в феврале 2025 года.

В турнире сыграют, скорее всего, четыре команды – , США, и . Сборную России не пригласят на соревнование. Играть будут только хоккеисты НХЛ.

– Этот турнир в любом случае будет интересен, потому что там будут выступать очень серьезные игроки. Но в большой степени для специалистов, чем для болельщиков. Потому что для болельщиков противостояние с Россией будет иметь первостепенное значение. Для любой сборной – Швеции, Финляндии, а тем более Канады и США.

Я надеюсь, что это решение не окончательное. Все-таки финансовый вопрос немаловажный. Это повлияет на рейтинги турнира и финансовые сборы.

– То есть рейтинги без сборной России будут значительно хуже?

– Зрительский интерес к этим матчам будет, но без сборной России он, конечно, окажется ниже. Люди, которые работают на телевидении и покупают рекламу, понимают все составляющие данного действа. Большие заработки будут именно с участием России.

Поэтому я отношусь к данной информации как предварительной, как к проверке мнения мировой общественности. А уже из этого будут исходить люди, которые принимают окончательное решение.

То, что финансовые рейтинги без сборной России будут ниже, это однозначно, – сказал хоккейный эксперт и агент .