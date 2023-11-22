Зуб о Канаде: «Нравится, что спокойно, безопасно. По вечерам дети и старички гуляют. В последние годы цены на продукты плюс-минус одинаковые с Хабаровском»

Защитник «Оттавы» Артем Зуб рассказал о жизни в Канаде.

– Что больше всего нравится в жизни в Канаде?

– Нравится, что спокойно на улице. Безопасно. По вечерам дети и старички гуляют.

– Цены на жизнь такие же, как в США?

– Самый дорогой город – это Ванкувер. Там очень дорогая недвижимость. Потом идет наша провинция Онтарио. Квебек чуть подешевле. У нас через реку находится Квебек, жилье может на тысячи две быть дешевле.

В последние годы цены на продукты, даже если с Хабаровском сравнивать, плюс-минус одинаковые. В Питере, кстати, продукты были дешевле, чем на Дальнем Востоке, – сказал Зуб.