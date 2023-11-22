Зуб об ужине новичка в «Оттаве»: «По 5 тысяч долларов заплатили. В первый год это для меня было чувствительно»

Артем Зуб рассказал, сколько заплатил за ужин новичка в «Оттаве».

– У «Оттавы» молодой коллектив. Это чувствуется?

– Да, все на позитиве. Погулять любят. На ужины походить любят. Если выезд и выходной, то сразу командой куда-то идем.

– У вас был ужин новичка, или из-за ковида все отменилось?

– Что-то типа ужина новичка было. Несколько заданий выполнили, а потом в бар и ресторан пошли. За ужин, конечно, пришлось заплатить.

– Много?

– Нас было трое или четверо. По пять тысяч [долларов] каждый заплатил.

– Это, наверное, еще по-божески.

– Да в первый год пять тысяч для меня было чувствительно, – сказал защитник «Сенаторс».