Зуб об ужине новичка в «Оттаве»: «По 5 тысяч долларов заплатили. В первый год это для меня было чувствительно»
Артем Зуб рассказал, сколько заплатил за ужин новичка в «Оттаве».
– У «Оттавы» молодой коллектив. Это чувствуется?
– Да, все на позитиве. Погулять любят. На ужины походить любят. Если выезд и выходной, то сразу командой куда-то идем.
– У вас был ужин новичка, или из-за ковида все отменилось?
– Что-то типа ужина новичка было. Несколько заданий выполнили, а потом в бар и ресторан пошли. За ужин, конечно, пришлось заплатить.
– Много?
– Нас было трое или четверо. По пять тысяч [долларов] каждый заплатил.
– Это, наверное, еще по-божески.
– Да в первый год пять тысяч для меня было чувствительно, – сказал защитник «Сенаторс».
При такой з/п отдать 10% один раз за поход в ресторан - это не чувствительно.