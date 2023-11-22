Артем Зуб: «Психую, когда пропускаю. У меня после такой игры настроение плохое – если уступаем, то могу до следующего матча отходить»

Артем Зуб рассказал, что тяжело переживает пропущенные шайбы.

– Вы играете не в самой сильной команде, играете много, при этом у вас положительный показатель полезности «+12». Для вас это имеет значение?

– Я стараюсь не акцентировать на этом внимание. Просто стараюсь от игры к игре.

– Есть игроки, которые обращают внимание на него, кто-то не любит об этом говорить.

– Для защитника, конечно, этот показатель имеет значение. Психую, когда пропускаю. У меня после такой игры настроение плохое.

– Как долго отходите?

– День обычно. Смотря какая ситуация. Когда побеждаем, то это еще сглаживает ситуацию, а когда уступаем, то могу до следующей игры отходить. Знаю, что надо быстрее забывать, но не могу я так. У канадцев и американцев это легче получается, они в самолет садятся, и уже все смеются, довольные.

– А вы так не можете?

– Нет, я сижу, свое думаю, смотрю смены. Обычно без настроения.

– Не научились быстро перестраиваться?

– У всех по-разному. У меня вот так. Не считаю, что это плохо. Самое главное – к следующей игре подойти со свежей головой. А так нормально, что я переживаю. До сих пор не знаю, как можно смеяться после плохой игры.

– Смены все ребята пересматривают?

– Не думаю, что все. Это зависит от человека. Я свои всегда смотрел, даже в России. У нас в есть программа, мне сразу на почту после игры приходят мои смены, – сказал защитник «Оттавы».