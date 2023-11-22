«Авангард» хочет обменять Пайгина. Защитник точно не останется в клубе
Зият Пайгин может покинуть «Авангард».
Омский клуб планирует расстаться с 28-летним хоккеистом, сообщает «Чемпионат». Пайгин точно не останется в «Авангарде», клуб и представители игрока ищут варианты с обменом.
Ожидается, что защитник сменит команду в ближайшее время.
Напомним, ранее Пайгин был переведен в фарм-клуб «Авангарда» после того, как прошел процедуру списка отказов в КХЛ.
В этом сезоне Зият сыграл 20 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «-4», 16 минутах штрафа и среднем времени на льду 17:28.
«Адмирал» интересуется защитником «Авангарда» Пайгиным (Metaratings)
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