«Авангард» хочет обменять Пайгина. Защитник точно не останется в клубе

Зият Пайгин может покинуть «Авангард».

Омский клуб планирует расстаться с 28-летним хоккеистом, сообщает «Чемпионат». Пайгин точно не останется в « », клуб и представители игрока ищут варианты с обменом.

Ожидается, что защитник сменит команду в ближайшее время.

Напомним, ранее Пайгин был переведен в фарм-клуб «Авангарда» после того, как прошел процедуру списка отказов в КХЛ.

В этом сезоне Зият сыграл 20 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «-4», 16 минутах штрафа и среднем времени на льду 17:28.

«Адмирал» интересуется защитником «Авангарда» Пайгиным (Metaratings)