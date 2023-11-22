«Авангард» хочет обменять Пайгина. Защитник точно не останется в клубе

Теги Авангард возможные переходы КХЛ Зият Пайгин Чемпионат.com Хоккей

Зият Пайгин может покинуть «Авангард».

Омский клуб планирует расстаться с 28-летним хоккеистом, сообщает «Чемпионат». Пайгин точно не останется в «Авангарде», клуб и представители игрока ищут варианты с обменом. 

Ожидается, что защитник сменит команду в ближайшее время. 

Напомним, ранее Пайгин был переведен в фарм-клуб «Авангарда» после того, как прошел процедуру списка отказов в КХЛ.

В этом сезоне Зият сыграл 20 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «-4», 16 минутах штрафа и среднем времени на льду 17:28.

«Адмирал» интересуется защитником «Авангарда» Пайгиным (Metaratings)

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6 комментариев

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Саша Константинов
В Казань на жафярова.
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Свой среди чужих
Говорят в Спартак на Заседу
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_Абырвалг_
Съездил в НХЛ , сразу попал в фарм. Вернулся в КОЛ, сменил уже 5 клубов , нигде ничего не показав. Еще В Локомотиве , я ужаснулся в какой он форме. С тех пор форму похоже так и не набрал.Похоже - "Сбитый летчик ".
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ЧакЧак
на дальний восток
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Ivan55
Ответ Саша Константинов
В Казань на жафярова.
ага ну точно))))))))))
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Robs
Ответ Саша Константинов
В Казань на жафярова.
Вполне в духе менеджмента ак барса,ещё и доплатит Казань:)чего еще ждать от людей которые меняют уила на Галиева)
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