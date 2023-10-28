Агент Панюкова и Пайгина: «Возможно, «Авангард» освобождает платежку под другого хоккеиста. Сильная сторона Зията – большинство, но его там не использовали»
Александр Черных высказался о ситуации Кирилла Панюкова и Зията Пайгина.
Ранее «Авангард» обменял Панюкова в «Амур», а Пайгина выставил на драфт отказов.
«В «Авангарде» приняли такое решение насчет Панюкова, хотя, на мой взгляд, он хороший игрок и мог бы еще помочь команде. Возможно, у клуба есть какие-то планы, и там освобождают платежку под другого хоккеиста.
Со стороны разных команд к Кириллу был большой интерес, в том числе «Автомобилиста». Однако Хабаровск оказался быстрее, и «Авангард» сделал выбор в пользу денежной компенсации.
Если говорить, про Пайгина, то сильная сторона Зията – большинство, но его там не использовали. Значит, такое тренерское видение. По моему мнению, игрок справлялся со своей ролью. Но если его выставляют на драфт отказов, то либо тренер не видит его в составе, либо есть планы на другого игрока.
По регламенту если его заберут с драфта отказов, он перейдет в другую команду. В ином случае «Авангард» может отправить его в фарм-клуб», – сказал агент игроков Александр Черных.
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