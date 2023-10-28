«Ак Барс» не интересуется Пайгиным, переход защитника в клуб исключен («Бизнес Online»)

Теги Ак Барс Авангард возможные переходы КХЛ Зият Пайгин Хоккей

«Ак Барс» не интересуется защитником «Авангарда» Зиятом Пайгиным.

По информации «Бизнес Online», переход Пайгина в казанский клуб исключен.

Ранее появилась информация, что защитник попал в сферу интересов «Ак Барса».  

Сегодня стало известно, что «Авангард» поместил 28-летнего игрока в список отказов. В течение 48 часов его может забрать любая команда КХЛ.

В этом сезоне хоккеист сыграл 20 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «-4», 16 минутах штрафа и среднем времени на льду 17:28.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий