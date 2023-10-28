«Ак Барс» не интересуется Пайгиным, переход защитника в клуб исключен («Бизнес Online»)

«Ак Барс» не интересуется защитником «Авангарда» Зиятом Пайгиным.

По информации «Бизнес Online», переход Пайгина в казанский клуб исключен.

Ранее появилась информация, что защитник попал в сферу интересов «Ак Барса».

Сегодня стало известно, что «Авангард» поместил 28-летнего игрока в список отказов. В течение 48 часов его может забрать любая команда КХЛ.

В этом сезоне хоккеист сыграл 20 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «-4», 16 минутах штрафа и среднем времени на льду 17:28.