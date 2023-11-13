«Адмирал» интересуется защитником «Авангарда» Пайгиным (Metaratings)

Защитник Зият Пайгин может перейти в «Адмирал».

Как сообщает Metaratings, клуб проявляет активный интерес к хоккеисту « ».

Напомним, был переведен в фарм-клуб «Авангарда» после того, как прошел процедуру списка отказов в КХЛ.

В этом сезоне 28-летний хоккеист сыграл 20 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «-4», 16 минутах штрафа и среднем времени на льду 17:28.

В на его счету 5 (3+2) баллов в 5 играх при полезности «-1».