«Адмирал» интересуется защитником «Авангарда» Пайгиным (Metaratings)

Теги Авангард возможные переходы КХЛ ВХЛ Адмирал Зият Пайгин Омские Крылья Хоккей

Защитник Зият Пайгин может перейти в «Адмирал».

Как сообщает Metaratings, клуб проявляет активный интерес к хоккеисту «Авангарда».

Напомним, Зият Пайгин был переведен в фарм-клуб «Авангарда» после того, как прошел процедуру списка отказов в КХЛ.

В этом сезоне 28-летний хоккеист сыграл 20 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «-4», 16 минутах штрафа и среднем времени на льду 17:28.

В ВХЛ на его счету 5 (3+2) баллов в 5 играх при полезности «-1».

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2 комментария

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мик джагер
Вот!!! Как раз для него.....
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_Абырвалг_
Отработанный материал - и давненько !
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